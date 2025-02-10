Вестник Кавказа

Пезешкиан допустил проведение переговоров с США

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Глава иранского государства сообщил, что переговоры с США все еще реальны. По его словам, Тегеран не отказывался от них.

Иран не собирается вести переговоры с Соединенными Штатами на невыгодных для себя условиях. Такое заявление сделал 27 февраля президент Исламской Республики.

Масуд Пезешкиан акцентировал внимание на то, что Тегеран не говорил, что не намерен вступать в переговоры с Вашингтоном.

"Кто-то говорит, что у нас нет иного выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Мы не говорили, что не собираемся вести переговоры... мы (лишь сказали, что – ред.) не собираемся пресмыкаться перед бандитами"

– глава иранского государства

Он добавил, что в целом с переговорами не вяжется ситуация, при которой Исламскую Республику просят отложить в сторону оружие и начать диалог, зная, что другая сторона может внезапно ударить по ней.

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