Почему Иран не готов к переговорам с США по ядерной сделке?

Глава иранского государства заявил, что слова главы Белого дома Дональда Трампа противоречат его действиям. Он подчеркнул, что указы о новых санкциях несовместимы с планами вести переговоры по ядерной сделке.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп строит козни против Ирана. Такое заявление сделал 10 февраля иранский президент, комментируя инициативу Трампа об организации новой ядерной сделки, которая позволила бы снять антииранские санкции и гарантировать неполучение Тегераном ядерного оружия.

"Дональд Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами"

– Масуд Пезешкиан

Он акцентировал внимание на том, что американцы могут лишь мечтать о том, чтобы Исламская Республика встала на колени. При этом иранский президент не предложил никаких форматов дискуссий по новой ядерной сделке, которые могли бы удовлетворить иранскую сторону.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Тегеран.

Препятствия для сделки Ирана и США

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие факторы мешают сегодня Тегерану и Вашингтону сесть за стол переговоров по снятию санкций и ограничению ядерной программы.

"Здесь не столько иранская позиция критична, сколько американская. Проблема в том, что именно администрация Трампа в свой первый срок в 2018 году в одностороннем порядке вышла из СВПД и вернула санкции против Ирана. Поэтому иранцы имеют сейчас право требовать, чтобы именно американцы пошли на уступки для начала переговоров, а не иранская сторона – ведь именно они нарушили договоренности, достигнутые предыдущей администрацией Обамы", – прежде всего сказал он.

"Американцы продолжают санкционное давление и иные ограничительные политические меры воздействия на Иран. В таких условиях не приходится говорить о каких-то переговорах, ведь в целом царит атмосфера негативного и враждебного подхода США к Ирану. Это надо безусловно учитывать при оценке позиции Ирана к предложенной новой сделке. Есть понимание, что Трамп очень часто ведет себя как популист: говорит о каких-то вещах, но затем ничего не делает", – обратил внимание Мурад Садыгзаде.

"Кроме того, есть проблема политики США на Ближнем Востоке. Текущая администрация – максимально произраильская, и поездка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США с последовавшими заявлениями Дональда Трампа по решению палестинского вопроса это подтвердили. Никаких сомнений, что команда Трампа будет действовать в регионе в интересах Израиля, не возникает, а это так или иначе подрывает интересы Ирана в регионе, так как усиливаются позиции одного из главных его противников", – сообщил востоковед.

"В такой ситуации не приходится ожидать, что Иран согласится на контакты с Вашингтоном по ядерной сделке. Иранское руководство попросту не видит смысла в переговорах с администрацией Трампа, прогнозируя, что ни к чему хорошему это не приведет. Будет зря потеряно время, так как США не гарантируют, что не выйдут из каких угодно соглашений, когда им это станет выгодно, как случилось в 2018 году. Нет доверия между игроками, а значит, и переговоры не на чем строить", – подчеркнул Мурад Садыгзаде.

Поэтому Иран ждет от США изменения подходов по ряду вопросов для начала диалога. "Ирану нужно, чтобы США показали настрой на действительно конструктивный диалог, а не на свержение правящего режима, чтобы заняли нейтральную позицию, а не произральскую, как сейчас. Чего-то особенного Иран не может и не хочет требовать – ему нужно, чтобы было снято постоянное давление. А американцы всеми действиями показывают, что больше заинтересованы в смене режима и ослаблении Ирана, чем в переговорах с ним и снятии санкций", – заключил эксперт.