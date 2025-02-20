Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в критике Трампа

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Руководство "Грузинской мечты" прокомментировало нападки грузинских оппозиционеров на американского лидера Дональда Трампа, назвав их поведение свидетельством поддержки "партии войны" и желания ввергнуть Грузию в военный конфликт ради собственных выгод.

Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе отреагировал на критику в адрес президента США Дональда Трампа, которую оппозиционные грузинские партии, ранее организовывавшие беспорядки в Тбилиси, озвучили в связи с перепалкой в Белом доме между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что поведением Трампа в диалоге с Зеленским остались недовольны те грузинские политики, которые выступают за продолжение военных конфликтов на евразийском пространстве и составляют "партию войны", настаивавшую на открытии Грузией "второго фронта" против России.

"Внутри страны мы услышали заявления людей без родины, что еще раз подтверждает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили об этом. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войну в разных странах мира"

– Каха Каладзе

Каладзе обратил внимание, что критики Трампа в первую очередь пекутся о своей выгоде: они надеются, что продолжением и масштабированием военных конфликтов им удастся захватить власть в стране и получить доступ к финансовым ресурсам. При этом им безразлична судьба мирного населения, в том числе в своей стране.

"Принципиально важно завершить все это. Мы открыто говорили, что существуют конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они преследовали свои конкретные интересы в другой стране и того же хотели в Грузии"

– Каха Каладзе

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