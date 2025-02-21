Детали переговоров с командой Трампа раскрыли в МИД России

Руководитель российского МИД сообщил, что США в ходе переговоров ведут с РФ диалог на равных условиях. Он также подчеркнул, что члены команды Трампа – абсолютно вменяемые люди.

Глава МИД России рассказал, как проходят переговоры с представителями команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В интервью медиахолдингу "Красная звезда" Сергей Лавров подчеркнул, что новая американская администрация отличается от своих предшественников тем, что она не пытается командовать РФ.

"Они разговаривают, исходя из того, что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов"

– глава ведомства

Руководитель МИД акцентировал внимание на то, что Трамп – прагматик, и это придает живой и человеческий характер. Поэтому с ним интересно, добавил он.

Лавров также назвал Марка Рубио и Майка Уолтца, которые входят в команду Трампа, абсолютно вменяемыми людьми.

Помимо этого, глава МИД поведал, какая модель взаимоотношений с Вашингтоном подходит для Москвы. Он отметил, что это модель отношений между США и Китаем, диалог между которыми никогда не прерывался.