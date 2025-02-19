В Махачкале восстановили движение по трассе республиканского значения

В Дагестане возобновили движение по трассе республиканского значения. Ранее участок дороги перекрыли из-за снегопада.

Движение по участке трассы республиканского значения восстановили в Дагестане, сообщает пресс-служба государственного казенного учреждения "Дагестанавтодор".

Ранее проезд по дороге пришлось ограничить из-за обильного снегопада. Все введенные ранее ограничения на участке с 3 по 12 км трассы недалеко от Махачкалы отменены.

Стоит добавить, что движение автомобилей по участку трассы "Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гуниб было временно прекращено 28 февраля.