Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ продлить перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил ХАМАС о серьезных ответных мерах, если палестинское движение откажется отпустить израильских заложников в рамках американского плана перемирия в Газе.
"В связи с отказом ХАМАС от плана (спецпосланника США. — Прим. ред.) Стива Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия"
— Биньямин Нетаньяху
По версии Нетаньяху, группировки организации полностью контролируют поставки гумпомощи в Газу, не допуская распределения продукции среди мирных жителей. Этот фактор побуждает Тель-Авив ограничивать помощь, лишая ХАМАС "бесплатных обедов".
Отметим, что на этих выходных истек срок действия режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который длился 42 дня. Пролонгировать соглашения стороны не могут из-за разногласий.