Вестник Кавказа

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ продлить перемирие

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля приняли предложенный США план о продлении прекращении огня в Газе. В ХАМАС уклоняются от утверждения этого соглашения, что вызвало жесткую реакцию военно-политического руководства Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил ХАМАС о серьезных ответных мерах, если палестинское движение откажется отпустить израильских заложников в рамках американского плана перемирия в Газе.  

"В связи с отказом ХАМАС от плана (спецпосланника США. — Прим. ред.) Стива Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия"

— Биньямин Нетаньяху

По версии Нетаньяху, группировки организации полностью контролируют поставки гумпомощи в Газу, не допуская распределения продукции среди мирных жителей. Этот фактор побуждает Тель-Авив ограничивать помощь, лишая ХАМАС "бесплатных обедов". 

Отметим, что на этих выходных истек срок действия режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, который длился 42 дня. Пролонгировать соглашения стороны не могут из-за разногласий.

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