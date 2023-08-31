Вестник Кавказа

Парфюмерную коллекцию "Кавказ" создадут в Пятигорске

Духи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серия ароматов, вдохновленных Северным Кавказом, будет выпущена в Пятигорске. Коллекция будет включать парфюмерные композиции по восьми темам.

Вскоре дух Северного Кавказа будет отражен в коллекции ароматов. Разработать "кавказские" парфюмерные композиции взялись в Пятигорске.

Ранее мастерская "АСКавказ" создала для Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова духи, которые пользуются большим спросом.

"Результатом совместной работы стал аромат-бестселлер „Библиотека М.Ю. Лермонтова“, который с удовольствием приобретают туристы. Теперь планируется создать целую серию новых ароматов, ассоциирующихся с Кавказом, его культурой, музыкой и литературой"

– пресс-служба музея

Новый проект "Синергия искусств. Ароматы странствий: Кавказ" будет реализован совместно мастерской "АСКавказ" и музеем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для проекта были подобраны восемь тем, связанных с Кавказом, каждая из них станет ароматом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Движение на двух участках дороги между Пятигорском и Георгиевском ограничили из-за погоды

Движение на двух участках дороги между Пятигорском и Георгиевском ограничили из-за погоды

Авария оставила в понедельник без воды часть жителей Пятигорска

Авария оставила в понедельник без воды часть жителей Пятигорска

Пятигорск во время Великой Отечественной покажут на фото к 9 мая

Пятигорск во время Великой Отечественной покажут на фото к 9 мая

Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ - СМИ

Убийство поэта Лермонтова расследует СК РФ - СМИ

Карантин объявлен в школах Пятигорска

Карантин объявлен в школах Пятигорска

Подача питьевой воды прервана из-за ремонта в части Пятигорска

Подача питьевой воды прервана из-за ремонта в части Пятигорска

Коммунальщики сегодня вернут воду в дома жителей Кавминвод

Коммунальщики сегодня вернут воду в дома жителей Кавминвод

Житель Пятигорска врезался в забор на угнанном автобусе

Житель Пятигорска врезался в забор на угнанном автобусе

Туристы выбирают Кисловодск и Пятигорск для весеннего отдыха

Туристы выбирают Кисловодск и Пятигорск для весеннего отдыха

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Профессия — режиссер: Бакур Бакурадзе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы