Парфюмерную коллекцию "Кавказ" создадут в Пятигорске

Вскоре дух Северного Кавказа будет отражен в коллекции ароматов. Разработать "кавказские" парфюмерные композиции взялись в Пятигорске.
Ранее мастерская "АСКавказ" создала для Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова духи, которые пользуются большим спросом.
"Результатом совместной работы стал аромат-бестселлер „Библиотека М.Ю. Лермонтова“, который с удовольствием приобретают туристы. Теперь планируется создать целую серию новых ароматов, ассоциирующихся с Кавказом, его культурой, музыкой и литературой"
– пресс-служба музея
Новый проект "Синергия искусств. Ароматы странствий: Кавказ" будет реализован совместно мастерской "АСКавказ" и музеем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Для проекта были подобраны восемь тем, связанных с Кавказом, каждая из них станет ароматом.