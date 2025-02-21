Гобустан станет Центром эзотерического туризма

В скором времени азербайджанский удивительный археологический заповедник под открытым небом Гобустан в 70 км от Баку станет Центром эзотерического туризма для путешественников из разных стран мира.

В рамках выставки "Коды Гобустана" в заповеднике "Гобустан" рядом со столицей Азербайджана, на территории которого расположены жилища древних людей и потрясающие наскальные рисунки, заработает Центр эзотерического туризма для путешественников из разных стран мира, рассказала академический директор Nine Senses Наталья Жукова.

"Гобустан - это мощнейшая зона активации, место огромной силы, где могла зародиться человеческая цивилизация. Некоторые антропологи и историки выдвигают версию, что древние люди появились именно на Кавказе. Основная наша задача заключается в популяризации Гобустана как места силы"

- Наталья Жукова

Центром будет управлять исследовательская рабочая группа, состоящая из историков, антропологов и шаманов, передает Sputnik Азербайджан.

Эзотерический туризм в этом поистине сакральном месте может стать новой страницей в истории духовной эволюции человечества, туристы смогут здесь не просто отдохнуть, но и посмотреть на себя и свою жизнь со стороны, поведал шаман Гобустана Тарлан Манафов.

Гобустан позволяет пробудить свои скрытые резервы и решить многие жизненные вопросы, такие, как путь к процветанию и успеху, познать истинную цель существования человека и научить его быть счастливым, - сказал Манафов.

Если в Азербайджане заработает такой центр этого вида туризма, то желающих приехать сюда будет масса - путешествия в места, где существует тонкая взаимосвязь человека с энергоинформационным полем планеты, востребованы во всем мире, - добавил шаман.