Куда поехать в Азербайджане: самые красивые места

Азербайджан называют "страной контрастов" не случайно. Расположенная на пересечении Востока и Запада страна отличается разнообразием ландшафтов, включая высокогорье Большого Кавказа, пляжи Каспия и лесные массивы. Расскажем, куда поехать в Азербайджане кроме Баку, чем заняться и что посмотреть в самых красивых местах страны.

Менее чем за день из Баку можно добраться до большинства городов страны, однако посещение горных районов и отдаленных селений потребует запас времени. Между крупными городами Азербайджана удобно передвигаться поездами и автобусами, но для некоторых мест понадобится такси, личный или арендованный автомобиль, либо поездка с гидом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баку - жемчужина Каспия

Во время путешествия в Азербайджан столичный Баку миновать невозможно, не только потому, что это крупнейший транспортный узел страны и самый большой город на Южном Кавказе. Баку - это жемчужина Каспия и сосредоточение всего, что турист планирует увидеть в Азербайджане: разнообразные достопримечательности, богатое культурное наследие и теплое гостеприимство. Любителям истории в Баку стоит посетить Национальный музей истории Азербайджана. А ценителей архитектуры заинтересует Азербайджанский театр оперы и балета, построенный в готическом стиле дворец Исмаилия и Институт рукописей Азербайджана, где в 1901-1918 годах находилось первое на Кавказе женское мусульманское училище.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

За углом на той же улице находится Дворец Мухтарова, построенный в 1912 году в стиле французской готики. В 1920-1937 годах в этом здании находился первый бакинский женский клуб. Еще в нескольких шагах стоят Дом братьев Садыховых и Азербайджанская государственная филармония, построенные в 1912 году. Над Баку возвышаются Пламенные башни - самые футуристические небоскребы города. Но главное - это увидеть старый город Ичери-шехер, отмеченный ЮНЕСКО. Здесь ждет Дворец Ширваншахов, Девичья башня, лабиринт узких переулков, караван-сараи Великого Шелкового пути, древние мечети, красочные магазины ковров и многовековая каменная архитектура.

Гобустан и грязевые вулканы - лучший выбор для однодневной поездки из Баку

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Примерно в часе езды к югу от столицы лежит заповедник Гобустан, благодаря наскальным изображениям и древним стоянкам включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Петроглифы изображают сцены охоты, ритуальные танцы и природные ландшафты. Большинство наскальных рисунков было найдено на склонах гор Беюк-даш и Кичик-даш. При заповеднике есть музей. Менее чем в 10 км от музея находятся некоторые из знаменитых грязевых вулканов Азербайджана. Посещение Гобустана и грязевых вулканов часто совмещают в одну поездку.

Апшеронский полуостров - пляжи и история

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Апшеронский полуостров - популярное место для пляжного отдыха, но здесь также есть крепости и "огненная" земля. Стоит сделать остановки в Атешгяхе - зороастрийском храме огня XVII века и у Мардакянской крепости Ширваншахов XII века и Малого Мардакянского замка XIII века. Кроме того, на полуострове можно увидеть этнографический заповедник Гала, посвященный жизни и традициям бакинских селений в древности и средневековье, а также горящие склоны Янардага - "огненной горы". На оконечности полуострова находится Апшеронский национальный парк, основанный с целью охраны мест обитания краснокнижных представителей флоры и фауны, например джейранов и каспийских нерп. Полуостров заканчивается песчаной косой Шах-Дили, напоминающей клюв орла.

Гянджа - родина Низами

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На западе страны находится третий по численности населения город Азербайджана Гянджа. Уже при въезде в город видно мавзолей персидского поэта XII века Низами и монументальный комплекс Хамсе. В центре города есть еще более интересные с архитектурной точки зрения здания. Двухэтажный особняк, известный как "бутылочный дом", был построен в 1967 году местным жителем, облицовавшим фасад стеклянными бутылками и камнями в память о своем брате, погибшем во Второй мировой войне. Из храмов выделяется русская православная церковь Александра Невского. Архитектурный центр Гянджи составляет широкая площадь, где собраны некоторые важные достопримечательностей города. На южном конце площади перед Джума-мечетью стоит Гянджинская филармония. Краснокирпичной архитектуре мечети с двумя минаретами вторит соседний мавзолей Джавад-хана и Чокак-хамам. До большинства достопримечательностей Гянджи можно добраться пешком. Из Баку в Гянджу удобно добираться на поезде, поездка занимает менее четырех часов.

Шеки - дворцы Великого Шелкового пути

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Один из самых интересных городов Азербайджана расположен среди лесистых склонов Большого Кавказского хребта на северо-западе страны. Шеки издавна был центром шелкоткачества, но обратить внимание здесь нужно на архитектуру, особенно на мечети, караван-сараи и церкви. Исторический центр Шеки с самой красивой резиденцией Азербайджана Дворцом Шекинских ханов входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Другие важные объекты историко-архитектурного заповедника Юхары баш включают Шекинскую крепость и Дом Шекихановых.

Габала - разноплановый курортный город

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Габала - это тихий город в предгорьях Большого Кавказа, около которого есть ряд зон отдыха. Прежде чем отправиться в горы, стоит посетить археопарк "Древняя Габала", Джуму-мечеть и парк развлечений Габаланд. Летом здесь открыты много маршрутов для пеших прогулок. Зимой туристы приезжают в Габалу ради горнолыжного комплекса Туфандаг, но на его четырех канатных дорогах можно прокатиться в любое время года. К югу от Габалы находится археологический центр, где руины древней Габалы и небольшой музей рассказывают об истории поселения, которое, как полагают, датируется IV веком до н. э.

Лянкаран - пляжи, чай и гастрономия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Название "курортный город" не полностью отражает облик Лянкараня - хотя пляжи побережья здесь устланы черным песком, это также центр чайной индустрии Азербайджана. Лянкаран славится на весь Азербайджан своим чаем, который продается в магазинах и на местных рынках. Благодаря плодородным почвам и влажному субтропическому климату Лянкаран остается важным центром пищевой промышленности. Между Баку и Лянкаранем расположен Ширванский национальный парк, известный популяцией газелей.

Губа - знакомство с культурным наследием Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Губа, расположенная на склонах горы Шахдаг в восточной части Большого Кавказа, это важный для страны центр ковроткачества. Губу туристы обычно посещают как промежуточный пункт по пути к Шахдагскому национальному парку, но такие достопримечательности, как краснокирпичная Джума-мечеть, мечеть Сакина Ханум, парк Низами и Губинский мемориальный комплекс геноцида, стоят посещения сами по себе.

Хыналыг - горные пейзажи

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Хыналыг - самое высокорасположенное село Азербайджана и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная достопримечательность Хыналыга - это каменные дома в окружении горных веришн. Об истории села можно узнать больше в этнографическом музее. От Хыналыга до села Галахудат ведет живописный маршрут протяженностью в 8 км. Примерно в 5 км от Хыналыга есть атешгях, который считается самым высокорасположенным храмом огня в мире. От Хыналыга к храму ведет тропа, но для посещения нужно будет получить разрешение.