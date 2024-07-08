Куда можно поехать из Баку: какие экскурсии выбрать?

Из Баку можно съездить к невероятным горным вершинам, необычным ландшафтам с грязевыми вулканами и огнями, очаровательным селам и историческим мечетям. Расскажем, в какие места стоит поехать с однодневной или двухдневной экскурсией из Баку, сколько времени займет дорога и сколько это может стоить.

Во многие интересные места из Баку можно съездить самостоятельно, используя общественный транспорт и такси, но для некоторых поездок понадобится либо аренда автомобиля, либо услуги экскурсионных бюро. Если время пребывания в Азербайджане ограничено, стоит тщательно подойти к вопросу выбора достопримечательностей и выбрать наиболее интересные места с точки зрения истории, культуры и природы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Апшерон и Гобустан - насыщенно и недалеко

Расстояние от Баку: в целом 100 км

В дороге туда-обратно: примерно 4 часа

Апшеронский полуостров омывается водами Каспия, как раз на его южном берегу стоит столичный Баку. Помимо грязевых вулканов и солончаков в этом районе есть ряд исторических достопримечательностей, включая крепости и замки. Но туристы в первую очередь посещают горящую гору Янардаг и зороастрийский храм огнепоклонников Атешгях.

Оба этих места можно посетить на общественном транспорте, но если время ограничено, то лучше объединить их с посещением заповедника Гобустан с наскальной живописью и грязевых вулканов. Именно таких экскурсий предлагают больше всего, однодневные туры для групп с трансфером и билетами обычно стоят около $50. Если поехать только к вулканам и в Гобустан, будет дешевле. Некоторые туры еще включают в себя посещение некоторых крепостей.

Хыналыг - село высоко-высоко в горах

Расстояние от Баку: 233 км

В дороге туда-обратно: от 8 часов

Хыналыг - еще одно популярное туристическое направление в Азербайджане, особенно с тех пор как село стало объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это небольшое село считается самым высокорасположенным в Азербайджане. Главным богатством Хыналыга остаются нетронутые горные пейзажи, а с местным наследием можно познакомиться в историко-этнографическом музее Хыналыга. Сюда можно приехать на один день из Баку с экскурсией, самостоятельно в Хыналыг тоже можно добраться, но из-за долгой дороги лучше остаться здесь или в Губе на ночь.

Губа - ремесла и история

Расстояние от Баку: 173 км

В дороге туда-обратно: 4,5-5 часов

Губа получила известность как "яблочная" столица и родина одной из школ ковроткачества. Здесь много исторических мечетей и ковровых мастерских, где можно посетить мастер-классы по ковроткачеству. Чтобы попасть в Красную слободу (Гырмызы Гасаба) - крупнейшее в Азербайджане поселение горских евреев, нужно всего лишь пересечь мост через реку Кудиалчай. Стоит увидеть интерактивный музей горских евреев, открывшийся в 2020 году, и местные синагоги, в первую очередь Шестикупольную синагоги. Для иностранных туристов билет стоит 10 манатов (520 рублей), дети до 12 лет проходят бесплатно. Музей закрыт по субботам, а по пятницам работает до 14:00 вместо 18:00. В этом музее можно заказать часовую или двухчасовую экскурсию по Красной слободе за 50 или 100 манатов.

До Губы из Баку можно добраться и на общественном транспорте, но ее часто включают в состав экскурсий в Хыналыг. Цены начинаются минимум от $65.

Лагич и Шамахы - медь и древние мечети

Расстояние от Баку: 170 км

В дороге туда-обратно: 5,5-6 часов

Шамахы был столицей государства Ширваншахов до Баку. Шамахы, также как и многие древние города Азербайджана, известен искусством ковроткачества, здесь также находится вторая самая древняя мечеть на Кавказе и Ближнем Востоке (VIII век). Ширванские ханы покоятся в мавзолеях Едди Гюнбез, расположенных рядом с городом. Еще 50 км глубже в горы по серпантину и туристы увидят село Лагич - известный ремесленный центр. На однодневную экскурсию цена начинается от $93. Экскурсия будет удобным вариантом, поскольку прямого сообщения между Баку и Лагичем нет, ехать на маршрутке нужно через Исмаиллы или Шамахы.

Габала - природа и активный отдых

Расстояние от Баку: 215 км

В дороге туда-обратно: 8 часов

Рядом с Габалой находится известный горнолыжный комплекс Туфандаг, где зимой можно покататься на сноуборде и лыжах. Но и летом горнолыжный курорт не пустует, поскольку его канатные дороги функционируют в любое время года. В самой Габале есть мечети, музеи, а неподалеку расположены водопады и озера. Хотя до Габалы легко добраться своим ходом, можно поехать и с экскурсией, чтобы посмотреть за одну поездку кроме города и курорта, озеро Нохур и другие места (от $48).

Шеки - город Великого Шелкового пути

Расстояние от Баку: 325 км

В дороге туда-обратно: от 9 часов

В идеале стоит запланировать на посещение Шеки пару дней. Кроме Дворца шекинских ханов с красочными витражными стеклами в историческом центре Шеки стоит посмотреть Дом Шекихановых, мечеть и караван-сараи. Шеки находится на другом конце страны от Баку и переезды будут довольно утомительными, поэтому на маршрутке за один день съездить сюда невозможно, и экскурсия в таком случае - единственный выход. Цена на однодневную экскурсию начинается от $75, но популярностью пользуются и двухдневные туры в Шеки (от $200) с посещением многих других интересных мест.