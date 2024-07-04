Куда поехать из Баку: топ-5 однодневных поездок

Во время путешествия по Азербайджану Баку стоит посвятить как минимум 2-3 дня. Этого времени будет достаточно, чтобы осмотреть как достопримечательности города, так и совершить несколько поездок по Апшеронскому полуострову. Расскажем о лучших однодневных поездках из Баку: куда поехать, как добраться, сколько это займет времени и что там посмотреть.

Некоторые однодневные поездки из Баку можно вполне совершить самостоятельно при помощи общественного транспорта. А для более сложных маршрутов лучше либо присоединиться к одной из многочисленных экскурсий, либо арендовать трансфер или такси. Куда поехать рядом с Баку на общественном транспорте?

© Фото: ateshgahtemple.az

Зороастрийский храм огня Атешгях

Расстояние от Баку: 23 км

Время в пути: примерно 1,5 часа туда и обратно

Храм огнепоклонников Атешгях, расположенный к востоку от Старого города в поселке Сураханы - это один из старейших и важнейших зороастрийских памятников в Азербайджане. Здание храма, построенное в начале XVIII века, на протяжении веков было местом поклонения зороастрийцев, индуистов и сикхов. Вход в Атешгях для иностранных туристов стоит 9 манатов (465 рублей). На посещение музея под открытым небом стоит отвести около часа.

Как добраться в Атешгях из Баку на общественном транспорте?

Сначала нужно доехать по красной линии метро на восток до станции Улдуз (около 15 минут от Старого города), затем сесть на автобус №184 и ехать до последней остановки, станции Сураханы (35 минут). Дальше остается пройти около 700 метров.

© Фото: ateshgahtemple.az

Горящая гора Янардаг

Расстояние от Баку: 23 км

Время в пути: примерно 1,5 часа туда и обратно

Знаменитая горящая гора Азербайджана расположена к северу от Баку, примерно в 40 минутах на такси от Старого города. Это еще одно место Апшеронского полуострова, связанное с огнем. Заповедник Янардаг открыт каждый день с 10:00 до 19:00. Вход также стоит 9 манатов, но для посещения Янардаг и храма Атешгях выгоднее купить комбинированный билет за 15 манатов (776 рублей), который действует 72 часа. Чтобы посмотреть на языки пламени, рвущиеся из горы, лучше всего приезжать ближе к вечеру.

Как добраться до Янардага из Баку на общественном транспорте?

До Янардага можно доехать за 40 минут от станции метро Кероглы на автобусе №217. Но для разных районов города есть и другие комбинации автобусов.

Мардакянская крепость

Расстояние от Баку: 30 км

Время в пути: примерно 2,5 часа туда и обратно

Расположенная к востоку от Баку Мардакянская крепость - это одно из двух укреплений в поселке Мардакян. Построенный в XII веке замок имеет характерную четырехугольную форму с пятью ярусами и внутренним двором. Центральная башня высотой 22 метра имеет внутреннюю лестницу, ведущую на смотровую площадку с видом на Каспийское море. В башню можно попасть только через хранителя крепости.

© Фото: ati.az

Как добраться до Мардакянской крепости из Баку на общественном транспорте?

По красной линии нужно доехать до станции Кероглу (около 20 минут), затем перейти дорогу и сесть на автобус № 136. Через почти час нужно выйти у Культурного центра Низами и идти еще 400 метров до крепости. В поселке есть еще Круглая крепость и другие достопримечательности.

Пляж Шебеке

Расстояние от Баку: 40 км

Время в пути: примерно 2,5 часа туда и обратно

В непосредственной близости от Баку на побережье Каспия есть неплохие пляжи, особенно популярно местечко Бильгя. Например, вход на пляж Шебеке стоит 5 манатов. С другой стороны мыса есть пляж Дачников. Рядом есть более дорогой пляж Амбуран со входом за 25 манатов.

Как добраться до пляжа Шебеке из Баку на общественном транспорте?

От станции метро Кероглу нужно сесть на автобус 171. За 40 минут вы прибудете в отель Jumeirah Bilgah Beach Hotel. Оттуда от конечной остановки "Кардиологический санаторий" до берега моря идти 800 метров.

Заповедник Гобустан

Расстояние от Баку: 65 км

Время в пути: примерно 4 часа туда и обратно

Национальный заповедник Гобустан, расположенный на юге от Баку около побережья Каспийского моря - это одна из самых популярных однодневных поездок из Баку. Гобустанский культурный ландшафт - это один из пяти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане, где расположено более 6 тысяч петроглифов возрастом около 25 тысяч лет. После посещения музейной выставки туристы проходят в музей под открытым небом, где среди пещер и валунов спрятаны наскальные рисунки. Вход стоит 10 манатов (522 рубля) с иностранного туриста. Неподалеку от заповедника есть и грязевые вулканы. Грязевые вулканы расположены по всему Апшеронскому полуострову, включая большое скопление в 1,5 км от Гобустана.

Как добраться в Гобустан из Баку на общественном транспорте?

Чтобы добраться до Гобустана из Баку самостоятельно, придется сочетать общественный транспорт и такси. Сначала необходимо сесть на автобус № 125, идущий из центра на юг, до ТЦ "Бина" (проезд - 50 гяпиков, ехать 30 минут). Дальше сесть на автобус № 195, идущий на юг (проезд - 1,30 маната; ехать 45 минут) до поселка Гобустан. Оттуда до парка ехать на такси еще 10 минут (12 манатов), а такси сразу до заповедника и вулканов - примерно 30 манатов. Но многие туристы предпочитают поехать на экскурсию, в которой совмещены грязевые вулканы, петроглифы, храм огня и даже гора Янардаг.