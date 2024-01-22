Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Природа создала в Азербайджане уникальные уголки для отдыха. Грязевые вулканы Апшеронского полуострова, горные вершины, озера и водопады, а главное - побережье Каспийского моря, которое очаровывает туристов в любой сезон. Расскажем, когда лучше ехать отдыхать в Азербайджан, какие курорты в какое время года лучше выбрать.

Лучшее время для посещения Азербайджана зависит от цели поездки: активный или лечебный, экскурсионный или пляжный отдых. Независимо от того, ехать ли в Азербайджан ради катания на горных лыжах, хайкинга по горным тропам, исторических достопримечательностей или гастрономических впечатлений, важно правильно выбрать время поездки. Например, в марте горные тропы обычно закрыты из-за снегопадов, а гостевые дома в отдаленных районах могут закрываться на зимний сезон уже в ноябре. Однако, независимо от времени года, в Азербайджане туристов ждут удивительные природные красоты и многовековые караван-сараи, расположенные вдоль древних маршрутов Шелкового пути.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Экскурсионный отдых в Азербайджане

Апрель-июнь лучше всего подходят для отдыха на природе Азербайджана

Месяцы с апреля по июнь - это идеальное время для изучения разнообразных ландшафтов Азербайджана. В это время цветут полевые цветы, а температура воздуха остается умеренной до наступления летней жары. Этот сезон подходит для пеших походов и просто прогулок на природе, так как низины и предгорья Большого Кавказа и Талышских гор уже затянуло зеленью. В целом, середина весны - это прекрасное время для посещения Большого Кавказа, альпийские луга которого раскрашивают каскады полевых цветов. Это также удачное время для посещения включенного в список ЮНЕСКО заповедника Гобустан с тысячами древних наскальных рисунков и грязевыми вулканами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно съездить и в другие национальные парки Азербайджана, например, Шахдагский и Гирканский, где есть густые леса, водопады и редкие дикие животные и птицы. К маю сады на юге Азербайджана уже полностью в цвету, особенно красиво в таких регионах, как Лянкаран и Гейчай, где цветет гранат. В июне в Азербайджане цветут лавандовые поля: азербайджанский "прованс" можно найти около села Чухур-Габала и около города Загатала. Помимо природы, весна - это сезон праздников в Азербайджане. В конце марта в стране широко отмечают Новруз - древний фестиваль с прыжками через костер, пиршествами и уличными представлениями. Во время празднования Новруза можно попробовать специальные сладости, такие как шекербура, пахлава и бадамбура.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на пляжных и горных курортах Азербайджана

Июль-август - лучшее время для путешествия в горы и на побережье Азербайджана

С наступлением лета температура в низинах и равнинах может подняться выше 38 °C, особенно жарко в крупных городах - Баку, Гяндже. Чтобы спастись от жары, многие местные жители и путешественники предпочитают отдых в горах или на пляжах Каспийского моря. Любители активного отдыха выбирают горные хребты Большого и Малого Кавказа с захватывающими дух пейзажами, в то время как пляжи Апшеронского полуострова и Лянкараня - лучший выбор в Азербайджане для купания, принятия солнечных ванн и отдыха на берегу моря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июле перевалы между самыми высокими вершинами Азербайджана освобождаются от снега и стартует сезон высокогорных походов. В то время как более опытные альпинисты могут покорить Базардюзю (4466 м), расположенную на границе с Дагестаном, остальных туристов ждет гора Бабадаг (3629 м). А из Хыналыга, самого высокогорного поселения Азербайджана, можно отправиться в многодневный поход на гору Шахдаг (4243 м) и гору Туфандаг (4191 м). Те, кто хочет меньшей физической нагрузки, могут насладиться живописными поездками, прогулками по тропам и наблюдением за дикой природой в Шахдагском национальном парке. Любители пляжного отдыха могут отправиться на курорты Каспийского побережья. Пляжи Апшерона в поселках Бильгя, Шихово, Новхана, Мардакян, Нардаран, Загульба, Бузовна и Пиршаги предлагают мягкий песок и оживленную обстановку, в то время как отдых в Лянкаране с черными песчаными пляжами и чайными плантациями будет более уединенным.

Культурный отдых в Азербайджане

Сентябрь-октябрь - лучшее время для предложений посещения фестивалей и изучения Баку

С окончанием лета температура воздуха в Азербайджане снижается, а толпы туристов редеют. Но если в сентябре еще продолжается пляжный сезон, то октябрь - это удачное время для экскурсионного и культурного туризма как в сельской местности, так и в крупных городах. С сентября цены в отелях начинают понемногу снижаться, а умеренные осенние температуры (обычно ниже 25 °C) создают идеальные условия для осмотра достопримечательностей Баку. Первым делом туристам стоит прогуляться по Ичери Шехер (старому городу), полюбоваться Пламенными башнями и насладиться городской набережной Каспия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, на осень в Азербайджане приходится множество фестивалей. Каждый год Гран-при Азербайджана превращает улицы Баку в скоростную гоночную трассу Формулы-1, в 2025 году уже второй год подряд соревнование будет проводиться в сентябре. В октябре Бакинский джазовый фестиваль чествует богатое музыкальное наследие страны выступлениями местных и международных артистов. За пределами столицы во время сезона сбора урожая устраивают ряд сельскохозяйственных фестивалей. В октябре- ноябре в Гейчае проводится праздник граната - самого знакового азербайджанского фрукта. Осенью также проводится фестиваль хурмы в Балакене, а в Губе - праздник яблок. Это также идеальное время для экскурсий по сельской местности, поскольку ландшафты Азербайджана приобретают теплый осенний оттенок, а леса Шеки, Габалы, Исмаиллы и Лагича сияют золотыми, оранжевыми и красными оттенками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горнолыжный отдых в Азербайджане

Декабрь-январь в Азербайджане лучше всего подходят для катания на лыжах и сноуборде

Для тех, кто любит кататься на лыжах и сноуборде, декабрь и январь - это лучшие месяцы для посещения Азербайджана. Горнолыжные курорты вокруг гор Шахдаг и Туфандаг радуют своих гостей ухоженными склонами, современными подъемниками и разнообразными зимними развлечениями. Расположенный около города Гусар Шахдаг - это крупнейший горнолыжный курорт Азербайджана с 32 склонами общей протяженностью более 35 км и широким выбором мест для размещения. После насыщенного дня на склонах, можно расслабиться в одном из спа-отелей Шахдага. Туфандаг, расположенный недалеко от Габалы, предлагает более спокойный лыжный отдых. Его канатные дороги, поднимающимися на высоту 1920 м, позволяют насладиться панорамными видами Большого Кавказа.