Шахдаг – горная звезда Азербайджана: лыжи, купания, зиплайн и невероятные аттракционы

Горнолыжный курорт Шахдаг вобрал в себя всю первозданную красоту Азербайджана. Здесь можно полюбоваться горными пейзажами, покататься на лыжах и удивительных "Шахдагских горках". Это самый известный курорт в Азербайджане, с европейским сервисом и низкими ценами.

Горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане – один из самых популярных в республике. Сюда приезжают не только жители страны, но и любители активного отдыха из-за рубежа. Среди поклонников экстрима "Шахдаг" негласно считается лучшим курортом на всем пространстве бывшего СНГ. Сервис и услуги, которые предоставляет курорт, могут соперничать с подобными европейскими туристическими местами, а вот цены здесь на порядок ниже, чем в Европе.

В рамках совместного проекта туристического центра "Шахдаг" и "Вестника Кавказа" расскажем об особенностях самого популярного курорта Азербайджана.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Где находится Шахдаг?

Горнолыжный курорт "Шахдаг" расположен в одном из самых красивых уголков Кавказа около одноименной горы в 200 км от столицы Азербайджана – Баку.

Величественная гора Шахдаг – часть горной системы Большого Кавказа.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Природа этой местности удивительно разнообразна – от густых первозданных лесов до заоблачных гор, на которых теснятся ледники. Горные озера, скалистые каньоны, живописные водопады и неприступные перевалы – все это Шахдаг.

Сам горнолыжный курорт и туристический центр был возведен на высоте 1435 – 2552 м над уровнем моря.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Как добраться до Шахдага?

"Шахдаг" находится в 32 км от Гусарского района. Сюда проложена современная асфальтированная дорога, поэтому добраться на курорт особого труда не составит.

Из столицы Азербайджана можно доехать на общественном транспорте. Автобусы в этом направлении отходят ежедневно от центрального автовокзала Баку.

Можно также воспользоваться услугами такси или же добраться на личном автомобиле.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Чем привлекает Шахдаг?

Как рассказал "Вестнику Кавказа" председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, курорт поэтапно проводит развитие туристической инфраструктуры. Сейчас "Шахдаг" может похвастаться:

12 канатными дорогами,

5 маршрутами конвейерного типа для начинающих,

28 трассами общей длиной более 30 км различного уровня сложности.

На курорте также есть лыжная школа, 30 объектов общественного питания, 5 отелей и развлечения на любой вкус на свежем воздухе или же крытых площадках.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Чем заняться на Шахдаге кроме лыж?

Помимо горных лыж и сноуборда, курорт предлагает множество интересных и экстремальных активностей. Все желающие могут прокатиться на роллер-костере, квадроциклах и зиплайне, полетать на параплане, заняться пейнтболом и стрельбой. Любители джип-туров могут прокатиться по бездорожью и горным маршрутам.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

В этом сезоне курорт запустил два новых развлечения – катапульта и высокогорные качели, которые установили на высоте 2351 м.

Гордость туристического центра – уникальный аттракцион "Шахдагские горки". Подобного развлечения нет ни на одном курорте Кавказа. Длина маршрута аттракциона – 2590 м. Туристы на протяжении почти километра поднимаются на самую пиковую точку, а затем с максимальной скоростью 42 км в час спускаются вниз на протяжение 1670 м.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Изюминка "Шахдага" – возможность провести время на одном из высокогорных озер, которое администрация курорта подготовила для безопасного использования. Одна часть водоема предназначена для купания, а другая – для катаний на катамаранах.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Для тех, кто желает провести время в более спокойной обстановке есть кинотеатр, боулинг и детские игровые автоматы.

Трассы Шахдага

Самая высокая точка для лыжников на "Шахдаге" – 2552 м, отсюда лыжники могут без остановок спускаются на высоту 1435 м над уровнем моря.

Самый длинный горнолыжный склон на "Шахдаге" – 8200 м.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Отели курорта Шахдаг

Председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов рассказал "Вестнику Кавказа" и о гибкой системе цен в отелях курорта. В частности, цена за номер будет зависеть от категории и присвоенных звезд. Минимальная стоимость одной ночи на двоих стартует от 110 манатов, то есть, от 5700 рублей по нынешнему курсу. В эту цену также входит завтрак в отеле.

Ценовой потолок номерного фонда в Шахдаге – 185 манатов, или 9700 рублей.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Сколько стоит ски-пасс?

Горнолыжный курорт "Шахдаг" может предложить несколько вариантов ски-пассов – полудневные, дневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные. Цены здесь варьируются от 32 до 650 манатов, то есть от 1600 рублей до 34 тыс рублей.

Для горнолыжников без снаряжение на курорте работает прокат. Он обойдется от 5 до 250 манатов, или от 263 рублей до 13 тыс рублей, в зависимости от продолжительности использования.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Сколько длится горнолыжный сезон на Шахдаге

Горнолыжный сезон на курорте "Шахдаг" начинается с 15 декабря и длится до конца марта, в зависимости от погодных условий. Основная масса туристов приезжает сюда в середине декабря. Туристический поток не прекращается до середины марта. Все это время курорт радует своих посетителей активными катаниями и специальными предложениями, которые действуют в том числе и в праздники.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Что Шахдаг предложит туристам в будущем?

"Шахдаг" не зря считается одним из самых популярных горнолыжных курортов в СНГ. Сюда ежегодно стекаются не только туристы, но и профессиональные спортсмены, музыканты, блогеры.

По информации, которую предоставил председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, в прошлом году курорт провел 4 спортивных соревнования, 2 фестиваля, а также 10 музыкальных и развлекательных программы для местных и иностранных гостей.

Были организованы 6 ознакомительных мероприятий для иностранных партнеров и блогеров.

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди детей и взрослых.

Туристический центр "Шахдаг" регулярно участвует в международных туристических выставках.

Благодаря плотному графику событий, которые происходят на курорте, в прошлом году "Шахдаг" принял более 150 тыс гостей. Основная часть туристов приехала из России.

В планах – превратить "Шахдаг" в круглогодичный курорт и провести массу спортивных мероприятий уже в самое ближайшее время.

Например, в марте туристы и спортсмены смогут посетить первые в Азербайджане соревнования по зимнему альпинизму, в которых ожидается участие профессиональных альпинистов из 22 стран мира.

К 2025 году "Шахдаг" включат в календарь местных и международных соревнований.

"Шахдаг" и единый ски-пасс для Евразийского альянса горных курортов

© Фото: ЗАО "Туристический центр "Шахдаг"

В рамках Евразийского альянса горных курортов "Шахдаг" объединился с курортами России ("Роза Хутор"), Казахстана ("Шымбулак") и Узбекистана ("Амирсой").

Эти горнолыжные курорты планируют проводить совместные спортивные мероприятия и готовить единые туристические пакеты.

В будущем туристы смогут приобрести единый ски-пасс, которым можно будет воспользоваться на всех четырех курортах.