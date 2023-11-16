Шахдаг – горная звезда Азербайджана: лыжи, купания, зиплайн и невероятные аттракционы

Горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане – один из самых популярных в республике. Сюда приезжают не только жители страны, но и любители активного отдыха из-за рубежа. Среди поклонников экстрима "Шахдаг" негласно считается лучшим курортом на всем пространстве бывшего СНГ. Сервис и услуги, которые предоставляет курорт, могут соперничать с подобными европейскими туристическими местами, а вот цены здесь на порядок ниже, чем в Европе.
В рамках совместного проекта туристического центра "Шахдаг" и "Вестника Кавказа" расскажем об особенностях самого популярного курорта Азербайджана.
Где находится Шахдаг?
Горнолыжный курорт "Шахдаг" расположен в одном из самых красивых уголков Кавказа около одноименной горы в 200 км от столицы Азербайджана – Баку.
Величественная гора Шахдаг – часть горной системы Большого Кавказа.
Природа этой местности удивительно разнообразна – от густых первозданных лесов до заоблачных гор, на которых теснятся ледники. Горные озера, скалистые каньоны, живописные водопады и неприступные перевалы – все это Шахдаг.
Сам горнолыжный курорт и туристический центр был возведен на высоте 1435 – 2552 м над уровнем моря.
Как добраться до Шахдага?
"Шахдаг" находится в 32 км от Гусарского района. Сюда проложена современная асфальтированная дорога, поэтому добраться на курорт особого труда не составит.
Из столицы Азербайджана можно доехать на общественном транспорте. Автобусы в этом направлении отходят ежедневно от центрального автовокзала Баку.
Можно также воспользоваться услугами такси или же добраться на личном автомобиле.
Чем привлекает Шахдаг?
Как рассказал "Вестнику Кавказа" председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, курорт поэтапно проводит развитие туристической инфраструктуры. Сейчас "Шахдаг" может похвастаться:
- 12 канатными дорогами,
- 5 маршрутами конвейерного типа для начинающих,
- 28 трассами общей длиной более 30 км различного уровня сложности.
На курорте также есть лыжная школа, 30 объектов общественного питания, 5 отелей и развлечения на любой вкус на свежем воздухе или же крытых площадках.
Чем заняться на Шахдаге кроме лыж?
Помимо горных лыж и сноуборда, курорт предлагает множество интересных и экстремальных активностей. Все желающие могут прокатиться на роллер-костере, квадроциклах и зиплайне, полетать на параплане, заняться пейнтболом и стрельбой. Любители джип-туров могут прокатиться по бездорожью и горным маршрутам.
В этом сезоне курорт запустил два новых развлечения – катапульта и высокогорные качели, которые установили на высоте 2351 м.
Гордость туристического центра – уникальный аттракцион "Шахдагские горки". Подобного развлечения нет ни на одном курорте Кавказа. Длина маршрута аттракциона – 2590 м. Туристы на протяжении почти километра поднимаются на самую пиковую точку, а затем с максимальной скоростью 42 км в час спускаются вниз на протяжение 1670 м.
Изюминка "Шахдага" – возможность провести время на одном из высокогорных озер, которое администрация курорта подготовила для безопасного использования. Одна часть водоема предназначена для купания, а другая – для катаний на катамаранах.
Для тех, кто желает провести время в более спокойной обстановке есть кинотеатр, боулинг и детские игровые автоматы.
Трассы Шахдага
Самая высокая точка для лыжников на "Шахдаге" – 2552 м, отсюда лыжники могут без остановок спускаются на высоту 1435 м над уровнем моря.
Самый длинный горнолыжный склон на "Шахдаге" – 8200 м.
Отели курорта Шахдаг
Председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов рассказал "Вестнику Кавказа" и о гибкой системе цен в отелях курорта. В частности, цена за номер будет зависеть от категории и присвоенных звезд. Минимальная стоимость одной ночи на двоих стартует от 110 манатов, то есть, от 5700 рублей по нынешнему курсу. В эту цену также входит завтрак в отеле.
Ценовой потолок номерного фонда в Шахдаге – 185 манатов, или 9700 рублей.
Сколько стоит ски-пасс?
Горнолыжный курорт "Шахдаг" может предложить несколько вариантов ски-пассов – полудневные, дневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные. Цены здесь варьируются от 32 до 650 манатов, то есть от 1600 рублей до 34 тыс рублей.
Для горнолыжников без снаряжение на курорте работает прокат. Он обойдется от 5 до 250 манатов, или от 263 рублей до 13 тыс рублей, в зависимости от продолжительности использования.
Сколько длится горнолыжный сезон на Шахдаге
Горнолыжный сезон на курорте "Шахдаг" начинается с 15 декабря и длится до конца марта, в зависимости от погодных условий. Основная масса туристов приезжает сюда в середине декабря. Туристический поток не прекращается до середины марта. Все это время курорт радует своих посетителей активными катаниями и специальными предложениями, которые действуют в том числе и в праздники.
Что Шахдаг предложит туристам в будущем?
"Шахдаг" не зря считается одним из самых популярных горнолыжных курортов в СНГ. Сюда ежегодно стекаются не только туристы, но и профессиональные спортсмены, музыканты, блогеры.
По информации, которую предоставил председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, в прошлом году курорт провел 4 спортивных соревнования, 2 фестиваля, а также 10 музыкальных и развлекательных программы для местных и иностранных гостей.
Были организованы 6 ознакомительных мероприятий для иностранных партнеров и блогеров.
Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжным гонкам среди детей и взрослых.
Туристический центр "Шахдаг" регулярно участвует в международных туристических выставках.
Благодаря плотному графику событий, которые происходят на курорте, в прошлом году "Шахдаг" принял более 150 тыс гостей. Основная часть туристов приехала из России.
В планах – превратить "Шахдаг" в круглогодичный курорт и провести массу спортивных мероприятий уже в самое ближайшее время.
Например, в марте туристы и спортсмены смогут посетить первые в Азербайджане соревнования по зимнему альпинизму, в которых ожидается участие профессиональных альпинистов из 22 стран мира.
К 2025 году "Шахдаг" включат в календарь местных и международных соревнований.
"Шахдаг" и единый ски-пасс для Евразийского альянса горных курортов
В рамках Евразийского альянса горных курортов "Шахдаг" объединился с курортами России ("Роза Хутор"), Казахстана ("Шымбулак") и Узбекистана ("Амирсой").
Эти горнолыжные курорты планируют проводить совместные спортивные мероприятия и готовить единые туристические пакеты.
В будущем туристы смогут приобрести единый ски-пасс, которым можно будет воспользоваться на всех четырех курортах.