Досрочные выборы президента могут состояться в Турции в 2027 году

Выборы главы государства в Турции могут провести на полгода раньше запланированного, сообщили в ПСР. Изначально планировалось, что они состоятся в 2028 году.

В Турции через два года могут пройти досрочные выборы президента. Об этом рассказали 2 марта в правящей Партии справедливости и развития.

Выступая на встрече с членами ПСР в Анталье, помощник председателя партии Хусейин Яйман подчеркнул, что они намерены повторно выдвинуть на пост президента кандидатуру действующего главы государства.

"Надеемся, что мы снова выдвинем кандидатуру нашего президента на выборах, которые состоятся в ноябре 2027 года. Нет необходимости в другом кандидате. На следующих выборах мы снова сделаем главой страны нашего президента"

– представитель ПСР

Ранее сообщалось, что выборы глава государства должны пройти в республике весной 2028 года.