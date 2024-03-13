Вестник Кавказа

Досрочные выборы президента могут состояться в Турции в 2027 году

Досрочные выборы президента могут состояться в Турции в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы главы государства в Турции могут провести на полгода раньше запланированного, сообщили в ПСР. Изначально планировалось, что они состоятся в 2028 году.

В Турции через два года могут пройти досрочные выборы президента. Об этом рассказали 2 марта в правящей Партии справедливости и развития.

Выступая на встрече с членами ПСР в Анталье, помощник председателя партии Хусейин Яйман подчеркнул, что они намерены повторно выдвинуть на пост президента кандидатуру действующего главы государства.

"Надеемся, что мы снова выдвинем кандидатуру нашего президента на выборах, которые состоятся в ноябре 2027 года. Нет необходимости в другом кандидате. На следующих выборах мы снова сделаем главой страны нашего президента"

– представитель ПСР

Ранее сообщалось, что выборы глава государства должны пройти в республике весной 2028 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган задумался о новом сроке в качестве президента Турции

Эрдоган задумался о новом сроке в качестве президента Турции

Окончательные результаты выборов в Турции станут известны 6 мая

Окончательные результаты выборов в Турции станут известны 6 мая

Эрдоган: власти Турции услышали послание народа

Эрдоган: власти Турции услышали послание народа

Выборы в Турции: после протестов в Ване мандат получит оппозиционер

Выборы в Турции: после протестов в Ване мандат получит оппозиционер

Что означает для России поражение Эрдогана на муниципальных выборах?

Что означает для России поражение Эрдогана на муниципальных выборах?

Власти Турции отказались от досрочных президентских выборов

Власти Турции отказались от досрочных президентских выборов

Предварительно: Анкара и Стамбул вновь выбрали оппозиционных мэров

Предварительно: Анкара и Стамбул вновь выбрали оппозиционных мэров

Турция выбрала местные органы самоуправления

Турция выбрала местные органы самоуправления

В Турции проходят муниципальные выборы

В Турции проходят муниципальные выборы

Эрдоган может стать президентом Турции еще раз

Эрдоган может стать президентом Турции еще раз

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы