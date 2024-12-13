В Турции планируют довести торговлю с США до $100 млрд

Турецко-американские отношения следует развивать не только в сфере безопасности, но и в экономике, отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.
Он напомнил, что всегда безопасность была главной осью в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом, как ранее отмечал Реджеп Тайип Эрдоган, в современных реалиях экономика важна не меньше, чем безопасность.
"Наш президент сказал, что безопасность - это важный столп, но сейчас, когда мы живем в современном мире, экономика не менее важна, чем безопасность, поэтому давайте увеличим объем торговли между двумя странами до $100 млрд"
– Хакан Фидан
Турция рассчитывает, что удастся вывести экономические отношения с США на новый уровень при президенте Дональде Трампе.
"Мы хотим достичь точки, когда наши экономические отношения будут, по крайней мере, столь же важны, как и отношения в области безопасности"
– Хакан Фидан