Вестник Кавказа

В Турции планируют довести торговлю с США до $100 млрд

В Турции планируют довести торговлю с США до $100 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения между Турцией и США могли бы развиваться в экономической сфере. В МИД Турции призвали США довести уровень торговли до $100 млрд.

Турецко-американские отношения следует развивать не только в сфере безопасности, но и в экономике, отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.

Он напомнил, что всегда безопасность была главной осью в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом, как ранее отмечал Реджеп Тайип Эрдоган, в современных реалиях экономика важна не меньше, чем безопасность.

"Наш президент сказал, что безопасность - это важный столп, но сейчас, когда мы живем в современном мире, экономика не менее важна, чем безопасность, поэтому давайте увеличим объем торговли между двумя странами до $100 млрд"

– Хакан Фидан

Турция рассчитывает, что удастся вывести экономические отношения с США на новый уровень при президенте Дональде Трампе.

"Мы хотим достичь точки, когда наши экономические отношения будут, по крайней мере, столь же важны, как и отношения в области безопасности"

– Хакан Фидан

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