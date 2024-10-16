Армения обеспечит россиян своим текстилем

Армении удалось добиться значительного успеха в производстве текстиля, что позволит стране отправлять еще больше своей продукции в Россию, где она очень востребована.

Армения достигла значительного роста в производстве текстиля, что открывает новые возможности для его производителей, сообщил сегодня в Национальном собрании (парламенте) страны в ходе обсуждений "10 лет в Евразийском экономическом союзе: результаты и перспективы" заместитель министра экономики республики Нарек Овакимян.

"Присоединившись к ЕАЭС Армения, по сути, вошла в рынок с более чем 185 млн потребителей. Это означает больше возможностей для армянских производителей и экспортеров. Членство в ЕАЭС может поспособствовать развитию различных отраслей экономики

- Нарек Овакимян

Самый перспективный для армянских экспортеров – рынок России, где армянский текстиль пользуется неизменным повышенным спросом, и в скором времени его в российских магазинах станет значительно больше, добавил министр, передает NEWS.am.