Пашинян отрезает Армению от стратегических партнеров

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции

В конце декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Изначально саммит евразийской пятерки должен был пройти в Ереване, но глава армянского правительства отказал партнерам в гостеприимстве, потому что «не все члены Высшего Евразийского экономического совета желательны в Армении».

Конфликтное отношение Никола Пашиняна к евразийской интеграции не новость – еще до прихода к власти он продвигал идею выхода Армении из ЕАЭС. После «бархатной революции» в 2018 года занявший кресло премьер-министра Пашинян усмирил свой антиинтеграционный пыл: «реал политик» диктует свои условия – нужно поудобнее устроиться в новом кресле, укорениться на международной арене в кругу ближайших, евразийских, партнеров, смотрящих на взаимодействие с Арменией куда более конструктивно.

© Фото: Post of Armenia

Армения и Россия

Тем не менее в настоящее время выпады Пашиняна и его сторонников в сторону России фактически стали нормой. Москву не только обвиняли в предательстве, но в целом российское присутствие в Армении называли угрозой. Подобные заявления подкреплялись политико-дипломатическими демаршами: ратификация Римского статута Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского президента, демонстрация личной дружбы с семьей Зеленского и прочие вполне недвусмысленные сигналы об отношении руководства Армении к крупнейшему стратегическому партнеру. Российская же реакция на эти шаги была сдержанной – Москва традиционно предпочитала не выносить споры в публичное поле. Кроме того, очевидна была и провокационность действий Еревана, который фактически приглашал Россию к конфликту, чтобы снять с себя ответственность за деградацию отношений. В итоге выпады со стороны официального Еревана гасились российской сдержанностью и непубличностью диалога.

Армения и Белоруссия

Поэтому очередное политическое ноу-хау от Пашиняна о нежелательности Высшего евразийского совета в Ереване направлено не столько в адрес России, сколько в адрес другого союзника – Беларуси. Еще летом Никол Пашинян записал Александра Лукашенко во враги Армении и заявил, что не будет посещать Беларусь, пока ее возглавляет Лукашенко, или пока тот не принесет извинения, «которые будут приемлемы для армянского народа». Здесь, конечно, армянский премьер примерил на себя камзол короля столь близкой его геополитическим вкусам Франции – Людовика XIV, говорившего «государство – это я». Отношение армянского народа к Беларуси не столь критично: по данным соцопросов, эта страна не входит в число наиболее недружественных.

Белоруссия и Литва

Вообще для стран постсоветского пространства попытки поссориться с Беларусью – это симптом незрелости и недальновидности политического руководства. Дело в том, что внешняя политика Беларуси подчеркнуто прагматична. Минск никогда не пойдет на обострение отношений первым, если это может навредить торговле, привлечению инвестиций, технологическому сотрудничеству и любым другим экономическим интересам. Поэтому белорусская дипломатия даже в нынешнюю конфликтную эпоху столь терпелива. Минск, например, до последнего закрывал глаза на работу в соседней Литве кузницы белорусской оппозиции в виде Европейского гуманитарного университета, постоянную критику политических институтов и поддержку антигосударственных акций со стороны Вильнюса. «Это всего лишь риторика и политика», - отмахивались в частных беседах белорусские эксперты от предупреждений об угрозах, исходящих из Литвы. В итоге, когда Вильнюс уже напрямую отказал в легитимности президенту страны и всей политической системе, придумав себе своего собственного руководителя Беларуси, Минск был вынужден отказаться от сотрудничества с Литвой. Как результат - балтийская республика лишилась одного из своих крупнейших игроков в ключевой отрасли – транзитной (у Беларуси был даже свой терминал в Клайпеде). Минск же, опираясь на союз с Москвой, перенаправил свой транзит на российские порты: наливные грузы на Усть-Лугу Ленинградской области, а для насыпных – к 2028 году завершат строительство терминала в Мурманской области.

© Фото: Сайт президента России

Белоруссия и Украина

Не менее красноречивый пример челночного бега по граблям – Украина. Минск не прерывал контактов с Киевом после переворота в 2013-2014 годах, пытался придерживаться нейтралитета, предлагал переговорную площадку, Лукашенко поддерживал хорошие отношения с Петром Порошенко, а про Зеленского сначала говорил, что «Володя хороший». Конечно, в Минске понимали и про легитимность майданной власти, и про «АТО», и про евроинтеграцию, но Украина для Беларуси была вторым после России торговым партнером и поступаться даже 7,5% торгового оборота (в 2014 году) Минск не торопился. Киев же при этом еще с 2020 году начал вводить санкции против Беларуси, причем по некоторым пунктам даже раньше, чем это сделал Европейский союз.

Словом, чтобы поссориться с Беларусью нужно еще сильно постараться. Но те, кто смог это сделать способны на многое – в том числе загнать в тупик собственные страны.

Армения и ЕАЭС

С точки зрения экономических интересов ссора с Беларусью не нужна и Армении. За последние 3 года экспорт Армении в Беларусь вырос больше, чем в 3 раза и превысил отметку в 100 млн долл. К слову, это практически лучший результат среди стран СНГ, второй после России, с которой официальный Ереван так старается ослабить связи. На этом направлении партнерство у Армении тоже уверенно растущее – с 2021 года экспорт в Россию вырос более чем в 4 раза. Так что планомерное обрезание традиционных партнерских связей, безусловно, ударит по карману жителей Армении. Именно это и сдерживает Ереван от резких движений и реализации угроз по выходу из евразийских объединений. К тому же, находясь внутри союза гораздо удобнее подтачивать его опоры. Поэтому несмотря на все заявления, Пашинян, скорее всего, прибудет в декабре на саммит ЕАЭС, сядет за один стол с теми, кого не хотел видеть в Ереване, им же пожмет руки на новогоднем «фэмили фото», но переформатирование внешней политики Армении продолжится.