Вестник Кавказа

Действия Трампа во внешней политике оценили в Кремле

Действия Трампа во внешней политике оценили в Кремле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков поделился своим мнением о перспективах восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Он заметил, что странам предстоит проделать долгий путь.

Пресс-секретарь президента России рассказал, как в Кремле относятся к изменениям, которые начали происходить во внешней политике Соединенных Штатов с приходом новой администрации.

Видеоинтервью Пескова появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

"Новая администрация стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с нашим видением"

– Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходимо будет пройти долгий путь, чтобы восстановить отношения, поскольку ранее им был нанесен огромный ущерб.

"Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений"

– пресс-секретарь главы российского государства

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