Пожар в Сочи: огонь на горе Кума потушен

Спасателям удалось справиться с горением лесной подстилки в Хостинском районе Сочи. Пожар на горе Кума начался сегодня утром.
Как обещалось, пожар в Хостинском районе Сочи на горе Кума окончательно потушен до конца дня, рассказали в официальном Telegram-канале администрации города.
Возгорание лесной подстилки оперативно ликвидировано благодаря слаженной работе спасателей и своевременному пополнению сил, подчеркнули в сочинской администрации.
"Всего к тушению привлекались порядка 100 человек – сотрудников МЧС РФ, Кубань-СПАС, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и Сочинского национального парка"
- администрация Сочи
В тушении пожара также приняли участие около 30 единиц спецтехники, включая авиацию. Спасательный вертолет КА-32 сбросил за 20 подходов около 110 т воды на пламя.
На месте происшествия продолжают наблюдать за развитием ситуации.