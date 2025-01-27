Вестник Кавказа

Пожар в Сочи: огонь на горе Кума потушен

Пожар в Сочи: огонь на горе Кума потушен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасателям удалось справиться с горением лесной подстилки в Хостинском районе Сочи. Пожар на горе Кума начался сегодня утром.

Как обещалось, пожар в Хостинском районе Сочи на горе Кума окончательно потушен до конца дня, рассказали в официальном Telegram-канале администрации города.

Возгорание лесной подстилки оперативно ликвидировано благодаря слаженной работе спасателей и своевременному пополнению сил, подчеркнули в сочинской администрации.

"Всего к тушению привлекались порядка 100 человек – сотрудников МЧС РФ, Кубань-СПАС, ЮРПСО, муниципальной службы спасения и Сочинского национального парка"

- администрация Сочи

В тушении пожара также приняли участие около 30 единиц спецтехники, включая авиацию. Спасательный вертолет КА-32 сбросил за 20 подходов около 110 т воды на пламя.

На месте происшествия продолжают наблюдать за развитием ситуации.

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