Вертолеты сбросили на лесной пожар в Сочи 35 т воды

Лесной пожар в Сочи тушат с воздуха. На возгорание уже сброшено порядка 35 т воды. Ожидается, что с пожаром удастся справиться до конца дня.

В Сочи тушат пожар на горном склоне, участие в ликвидации возгорания принимает авиация.

"На склоне горы Кума происходит тление подстилки из листвы полосой чуть более километра. Она не увеличивается"

– мэр Сочи Андрей Прошунин

По его словам, справиться с пожаром огнеборцы планируют до конца дня, в работах занято более 80 человек, а также спецтехника, в том числе вертолеты.

"С вертолета производится активный пролив лесной местности, сброшено уже более 35 тонн воды. Сегодня до конца дня планируем завершить все работы по ликвидации"

– градоначальник

Прошунин подчеркнул, что угрозы населению нет.