Массовое закрытие отелей в Турции не влияет на российских туристов - АТОР

Закрытие 250 отелей в Турции не повлияет на отдых россиян, так как они не считаются популярными и востребованными на российском рынке, заявил президент АТОР Артур Мурадян.
Отели в Турции закрываются не из-за недостатка туристов и низкого спроса, а после трагедии в отеле на горнолыжном курорте в Болу, подчеркнул глава ассоциации.
"И вот эта работа, которую проводят турецкие власти, должна в долгосрочной перспективе принести положительные результаты, поскольку у туристов будет меньше вопросов к безопасности нахождения на объектах размещения"
- Артур Мурадян
Он отметил, что закрывшиеся отели – это лишь малый процент всех имеющихся в Турции объектов размещения. В качестве примера он привел Стамбул, где расположены тысячи отелей, принимающих российских туристов сейчас без каких-либо проблем.
Вероятно, закрытие отелей в Турции существенно не повлияет на цены, и они останутся прежними, добавил Артур Мурадян в разговоре с телеканалом "Звезда".