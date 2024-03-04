Вестник Кавказа

Массовое закрытие отелей в Турции не влияет на российских туристов - АТОР

Вид на Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из России не заметят существенных изменений в организации отдыха на фоне закрытия отелей в Турции. Подробнее об этом рассказал президент АТОР.

Закрытие 250 отелей в Турции не повлияет на отдых россиян, так как они не считаются популярными и востребованными на российском рынке, заявил президент АТОР Артур Мурадян.

Отели в Турции закрываются не из-за недостатка туристов и низкого спроса, а после трагедии в отеле на горнолыжном курорте в Болу, подчеркнул глава ассоциации.

"И вот эта работа, которую проводят турецкие власти, должна в долгосрочной перспективе принести положительные результаты, поскольку у туристов будет меньше вопросов к безопасности нахождения на объектах размещения"

- Артур Мурадян

Он отметил, что закрывшиеся отели – это лишь малый процент всех имеющихся в Турции объектов размещения. В качестве примера он привел Стамбул, где расположены тысячи отелей, принимающих российских туристов сейчас без каких-либо проблем.

Вероятно, закрытие отелей в Турции существенно не повлияет на цены, и они останутся прежними, добавил Артур Мурадян в разговоре с телеканалом "Звезда".

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