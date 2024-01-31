В Турции закрыли 210 отелей после проверок - СМИ

По данным СМИ, число закрытых отелей в Турции после проверок увеличилось до 211. Их начали проводить особенно активно после трагедии в отеле на курорте Карталкая.

После масштабного пожара в отеле на горнолыжном курорте в Карталкая, унесшего жизнь почти 80 человек, в Турции было закрыто 211 гостиниц из-за несоблюдения правил безопасности, пишут местные СМИ.

По данным издания DHA, в отелях горнолыжного курорта Улудаг сотрудники контролирующих ведомств опечатали 161 гостиницу и виллу. Они обнаружили там множественные нарушения, включая отсутствие разрешения на ведение предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось о закрытии 50 отелей в Турции в ходе масштабных проверок. Таким образом, общее число опечатанных гостиниц и вилл в стране достигло 211.

Напомним, что проверки отелей проводятся по инициативе турецкого Минтуризма. Оно обязало местные власти провести надзор всех объектов размещения.