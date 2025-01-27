Вестник Кавказа

Израильская армия ликвидировала более 50 вооруженных палестинцев на Западном берегу

Израильская армия ликвидировала более 50 вооруженных палестинцев на Западном берегу
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ в ходе военной операции на Западном берегу уничтожил несколько десятков подозреваемых в терроризме, а также арестовал до 100 палестинцев, причастных к вооруженной борьбе.

Израильские войска в ходе контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан уничтожили более 50 палестинцев, которые могут иметь отношение к боевым группам террористов, передает пресс-служба ЦАХАЛ. 

Сообщается, что более 100 человек были арестованы. ЦАХАЛ активно задействует ВВС для нанесения ударов. 

Отмечается, что в рамках проведения операции израильские силы обнаружили десятки единиц стрелкового оружия. 

Напомним, что военная операция Израиля на Западном берегу началась 21 января.

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