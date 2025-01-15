Иран предостерег Израиль и США от крупнейшей ошибки в истории

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства посоветовал Израилю и США отказаться от идеи ударов по ядерным объектам. По его словам, это станет очень большой ошибкой.

Атака на ядерные объекты Ирана станет крупнейшей ошибкой в истории. Такое заявление сделал глава МИД страны, комментируя информацию о возможных ударах по этим объектам Израиля при поддержке американцев.

"Я считаю, что это будет крупнейшей ошибкой в истории, если США решат это сделать"

– Аббас Аракчи

В то же время он отметил, что совершить эти удары будет сложно любой стране, так как они защищены мощными системами противовоздушной обороны.

"Я могу сказать, что нападение на эти объекты почти невозможно"

– иранский министр