Вестник Кавказа

Иран предостерег Израиль и США от крупнейшей ошибки в истории

Аббас Аракчи
© Фото: сайт агентства Mehr
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства посоветовал Израилю и США отказаться от идеи ударов по ядерным объектам. По его словам, это станет очень большой ошибкой.

Атака на ядерные объекты Ирана станет крупнейшей ошибкой в истории. Такое заявление сделал глава МИД страны, комментируя информацию о возможных ударах по этим объектам Израиля при поддержке американцев.

"Я считаю, что это будет крупнейшей ошибкой в истории, если США решат это сделать"

– Аббас Аракчи

В то же время он отметил, что совершить эти удары будет сложно любой стране, так как они защищены мощными системами противовоздушной обороны.

"Я могу сказать, что нападение на эти объекты почти невозможно"

– иранский министр

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