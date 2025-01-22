В армии Ирана появились лазерные бомбы и новые беспилотники

Иранские войска провели учения "Могущество великого Пророка-19", в ходе которых показали ряд высокотехнологичных новинок: бомбы, БПЛА, а также ракеты с ИИ.

Вооруженные силы Ирана предъявили мировой общественности новые "аргументы" в военном деле. В ходе недавних учений армия страны впервые использовала лазерные бомбы и современные тяжелые беспилотники.

"Войска Ирана на этих учениях впервые показали систему лазерных бомб, обладающих высокой точностью и прицельностью, а также большой разрушительной силой. Оружие можно успешно использовать в различных атмосферных и географических условиях"

– агентство SNN

Также поступила информация о первом применении тяжелых беспилотников Gaza, которые смогут нести до 8 бомб. Новые БПЛА способны находиться в воздухе до 35 часов и преодолевать свыше 4 тыс км. В рамках учений беспилотник разбомбил 8 целей и вернулся к месту базирования.

Отметим, что ранее в Иране провели военные учения "Могущество великого Пророка-19", в рамках которых был произведен запуск ракет с системой искусственного интеллекта.