Вестник Кавказа

Иран подтвердил стремление сотрудничать с МАГАТЭ

Иран подтвердил стремление сотрудничать с МАГАТЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ. Иранская сторона подтвердила желания продолжать сотрудничество.

Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи поговорил по телефону с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет пресс-служба МИД ИРИ.

В заявлении говорится, что стороны обменялись мнениями по поводу технического взаимодействия между Исламской Республикой и агентством.

Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что иранский министр подтвердил в разговоре с Гросси стремление Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.

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