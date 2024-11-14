Иран подтвердил стремление сотрудничать с МАГАТЭ

Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ. Иранская сторона подтвердила желания продолжать сотрудничество.
Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи поговорил по телефону с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет пресс-служба МИД ИРИ.
В заявлении говорится, что стороны обменялись мнениями по поводу технического взаимодействия между Исламской Республикой и агентством.
Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что иранский министр подтвердил в разговоре с Гросси стремление Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ.