Пассажир поезда Махачкала - Москва почти полчаса в пути провел на подножке вагона

Пассажиру поезда, следовавшего по маршруту Махачкала – Москва, пришлось провести во время движения состава почти полчаса на подножке входа в вагон из-за его опоздания к отправлению на станции Кизляр.

Пассажир поезда Москва – Махачкала не успел вернуться в свой вагон во время остановки на станции Кизляр и вынужден был запрыгнуть на подножку ближайшего вагона и 20 минут ехать, держась за поручень, сообщает Telegram-канал Baza.

Проводник заметил "зайца" лишь спустя почти полчаса – он сообщил о происшествии начальнику поезда, после чего состав был остановлен, а путешествующего "с ветерком" пассажира пустили внутрь вагона.

Пассажиры нередко опаздывают, посещая магазины за пределами платформы и надеясь, что опоздание им не грозит, пропускают время отправления. Но вот о том, чтобы кто-то решился зацепиться и ехать снаружи, он не слышал ни разу, рассказал начальник другого поезда Гамзат Омаров.

"Человек рисковал своей жизнью: лучше бы он догнал поезд на такси на следующей станции. Ответственность за такой инцидент несет поездная бригада. Проводники обязательно должны за закрытыми дверями провожать состав поезда, пока он не покинет перрон. Ему очень повезло, что не сорвался"

- Гамзат Омаров

Зацепер-путешественник отделался небольшим штрафом за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, а ведь все могло закончиться гораздо хуже, если бы его не заметил проводник вагона, добавил Омаров.