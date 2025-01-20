Вестник Кавказа

Черекское ущелье закрыли для туристических автобусов

Дорога в горах
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии запретили проезд больших туристических автобусов в Черекском ущелье республики из-за сложного рельефа федеральной дороги, особенно на ее горных участках: они не дают разъехаться транспорту на узкой дороге.

Дорожные власти Кабардино-Балкарии (КБР) временно ограничили проезд больших туристических автобусов на горной дороге в Черекском ущелье региона, поскольку нынешнее состояние дороги не отвечает требованиям безопасности, сообщили в госавтоинспекции КБР.

"Сложный профиль федеральной дороги, особенно на ее горных участках, существенно затрудняет разъезд автобусов большой вместимости, а затяжной спуск становится опасным для тормозной системы многотонных транспортных средств. Эти обстоятельства при отсутствии боковых дорожных ограждений на отдельных ее участках в совокупности создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения"

- ГАИ КБР

Ограничение затронуло отрезок федеральной трассы Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу от Голубых озер до одного из самых высокогорных и отдаленных сел региона - Верхней Балкарии, передает ТАСС.

В то же время ограничения не коснутся местного общественного пассажирского транспорта, который ходит по этому маршруту несколько раз в день – компактные автобусы ПАЗ не попадают под эти ограничения, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

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