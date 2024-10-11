Вестник Кавказа

Земля переживает солнечную магнитную бурю

Земля переживает солнечную магнитную бурю
© Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Сегодня на Землю обрушилась сильная магнитная буря, вызванная двумя крупными коронарными дырами на Солнце – в последующие 2-3 дня буря будет только крепнуть и продлится до конца недели, что создаст проблемы для метеозависимых людей.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили население о том, что сегодня на Землю могут обрушиться сильные магнитные бури, которые создадут две крупные корональные дыры на Солнце, сообщает лаборатория.

"По прогнозу, скорости солнечного ветра в пике в ближайшие 2-3 суток возрастут в окрестностях Земли почти двукратно - с текущих 350 км/с до около 700 км/с, а само воздействие продлится не менее чем до конца недели, причем пик ожидается ближе к выходным"

- Лаборатория солнечной астрономии

Астрофизики утверждают, что такие дыры - основной источник быстрого солнечного ветра в солнечной системе, который может сильно повлиять на самочувсвие метеозависимых людей, но это неточно - около двух недель на Солнце появилась еще более крупная дыра, однако зафиксировано катаклизмов не было, передает "АиФ-Юг".

Самые значительные изменения магнитосферы планеты ожидаются в конце недели, но они все равно не "дотянут" даже до бурь уровня G2 – такая вероятность прогнозируется не более чем на 20 %, добавили в лаборатории.

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