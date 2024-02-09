Вестник Кавказа

Как влияют магнитные бури на самочувствие – ответ физика

Как влияют магнитные бури на самочувствие – ответ физика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Магнитные бури на Земле связаны с солнечной активностью, прежде всего они влияют на спутники и технику. Люди также могут быть подвержены влиянию бурь, рассказала физик из Пироговского Университета.

В октябре планету ждет череда магнитных бурь, одна из них, особенно сильная, бушует прямо сейчас. О влиянии на здоровье магнитных бурь рассказала заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Татьяна Мачнева.

Прежде всего она уточнила, что магнитные бури наиболее опасны для электроники.

"Самое главное – оказывается воздействие не на здоровье человека, а на электронную аппаратуру, особенно на все, что связано со спутниками, космической техникой. И на Земле тоже чувствительное оборудование может нарушаться под действием магнитных бурь"

– Мачнева

Сегодня магнитная буря на Земле - очень сильная, ее уровень оценивается как G4 из пяти возможных. При этом, заявила физик, сильного влияния на здоровье людей это явление не оказывает.

"Что касается здоровья человека и механизмов, то никакого явного механизма до сих пор нет, и каких-то четких данных, насколько я знаю, о том, на что влияют и как влияют магнитные бури на человека, тоже нет. Хотя отмечаются общие признаки недомогания у некоторых групп людей, которых называют метеочувствительными. Это в первую очередь люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой"

– Мачнева

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