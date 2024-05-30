Вестник Кавказа

Магнитная буря на Земле достигла уровня G4

Сеерное сияние
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Очередная магнитная буря накрыла Землю. Сегодняшняя буря относится к очень сильным, ее уровень G4, всего в шкале пять единиц.

Магнитная буря усилилась к вечеру, она вызвана вспышкой на Солнце, случившейся накануне.

Около 19.00 мск буря оценивалась как сильная - класс G3, к 20.00 она усилилась до G4 - это очень сильная буря, поделился в соцсети ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус. Всего в шкале магнитных бурь выделяют пять уровней.

"Пока прогнозы подтверждают тот факт, что магнитная буря продлится ещё не менее двое суток"

– Леус

Сильнейшая буря в ночь на 11 октября привела к появлению северного сияния во многих регионах России, в том числе этим вечером небо окрасилось в яркие цвета в Подмосковье.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
875 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан и Китай нацелились на строительство совместной лунной базы

Казахстан и Китай нацелились на строительство совместной лунной базы

Кто такая Сара Амири: иранка, ставшая министром образования Объединенных Арабских Эмиратов?

Кто такая Сара Амири: иранка, ставшая министром образования Объединенных Арабских Эмиратов?

SpaceX отправила в космос очередной турецкий спутник связи

SpaceX отправила в космос очередной турецкий спутник связи

Кубань запустит первый Космоквантум

Кубань запустит первый Космоквантум

Метеорит пролетел в небе над Анкарой и Стамбулом

Метеорит пролетел в небе над Анкарой и Стамбулом

Тайны космоса: пять вопросов, на которые нет ответов

Тайны космоса: пять вопросов, на которые нет ответов

Азербайджанских космонавтов стало больше 

Азербайджанских космонавтов стало больше 

Флаг Азербайджана окажется в космосе

Флаг Азербайджана окажется в космосе

Сегодня к МКС с космодрома Байконур отправится грузовой &quot;Прогресс&quot;

Сегодня к МКС с космодрома Байконур отправится грузовой "Прогресс"

Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы