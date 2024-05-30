Магнитная буря на Земле достигла уровня G4

Очередная магнитная буря накрыла Землю. Сегодняшняя буря относится к очень сильным, ее уровень G4, всего в шкале пять единиц.

Магнитная буря усилилась к вечеру, она вызвана вспышкой на Солнце, случившейся накануне.

Около 19.00 мск буря оценивалась как сильная - класс G3, к 20.00 она усилилась до G4 - это очень сильная буря, поделился в соцсети ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус. Всего в шкале магнитных бурь выделяют пять уровней.

"Пока прогнозы подтверждают тот факт, что магнитная буря продлится ещё не менее двое суток"

– Леус

Сильнейшая буря в ночь на 11 октября привела к появлению северного сияния во многих регионах России, в том числе этим вечером небо окрасилось в яркие цвета в Подмосковье.