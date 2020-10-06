Магнитные бури в октябре 2024: когда будут и как защититься от влияния

Солнечная активность в октябре 2024 года привела к тому, что на Земле произошла одна из самых сильных магнитных бурь за последнее время. Когда в следующий раз магнитные бури накроют планету и что при этом стоит делать?

В начале октября на Солнце случилась мощная вспышка, которая спустя двое суток привела к сильным магнитным бурям на Земле. Ученые отмечают, что за последние две недели солнечная активность стала значительно больше.

Магнитная буря 4 октября стала одной из самых мощных. Ее пик приходится на вечер пятницы. Специалисты отмечают, что по силе она будет ощущаться как жесткий геомагнитный шторм – это седьмая и предпоследняя категория магнитных бурь.

Для астрономов это явление стало неожиданностью, так как предсказать вспышки на Солнце достаточно сложно.

Предыдущая, самая сильная за последние 7 лет, магнитная буря была в мае 2024 года. Тогда она достигла 8го уровня и стала причиной сбоя орбитальной и земной техники.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как узнать, есть ли магнитная буря сегодня?

Сильные магнитные бури вызывают не только неполадки в технических системах, но и приводят к плохому самочувствию людей.

В последнее время на Солнце происходит сильная активность, что обычно приводит к взрывам, которые ощущаются на Земле. По тому, какой мощности произошел взрыв на Солнце, можно определить силу магнитной бури на Земле.

Вспышки на Солнце происходят из-за большого скопления магнитной энергии. Ученые, которые следят за солнечной активностью, могут дать прогноз, когда именно произойдет следующий взрыв. Однако сильнейшая вспышка на Солнце 2 октября 2024 года стала для астрономов неожиданностью, что означает необходимость пересмотреть принципы наблюдения за Солнцем.

Для того, чтобы узнать, настигнет ли Землю магнитная буря сегодня, можно обратиться к порталу Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Также информацию о расписании магнитных бурь публикуют специализированные порталы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Календарь магнитных бурь в октябре

Магнитные бури в октябре будут происходить в начале месяца, середине и конце. Первая магнитная буря произошла 4 октября. Она будет продолжаться до вечера воскресенья 6 октября. Пик ее активности пришелся на вечер пятницы. В это время магнитная буря достигала предпоследнего 7го уровня.

Следующая магнитная буря произойдет в ночь с 9 на 10 октября. Она будет средней по степени активности и достигнет 4го уровня.

Еще одна сильная магнитная буря произойдет ночью 21 октября и продлится до вечера 23 октября. Ее мощность достигнет 5го уровня.

Также неспокойная геомагнитная обстановка будет наблюдаться 27 октября. Магнитная буря может достичь 4го уровня.

Важно помнить, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь не всегда точны и могут меняться в зависимости от солнечной активности. Поэтому дни, которые указаны как спокойные, на самом деле могут оказаться неблагоприятными для метеочувствительных людей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это последствия сильной солнечной активности, которые приводят к возмущению магнитного поля Земли. Из-за взрыва на Солнце происходит выброс энергии, которая достигает Земли. Мощные столкновения солнечной энергии с магнитным полем Земли могут привести к магнитным бурям.

Классификация магнитных бурь бывает нескольких видов. Например, по индексу Кр от 1 уровня до 8 уровня, где первый уровень – это спокойная геомагнитная обстановка, а 8 – очень сильный геомагнитный шторм.

Также бури разделяют по G-индексу. По интенсивности они бывают от 1 до 5. Экстремально сильные бури достигают индекса G5. Во время них есть вероятность отключения спутников и радиоустройств.

Кроме этого, магнитные бури могут привести к возникновению полярного сияния в тех широтах, где обычно это явление не происходит.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Что делать во время магнитных бурь?

Еще задолго до появления электроприборов люди замечали влияние магнитных бурь на Землю. Возмущение магнитного поля вносит коррективы в поведение животных и самочувствие людей. Например, те, кто зависим от изменений погоды, во время магнитных бурь могут испытывать недомогание.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачи отмечают, что чаще всего страдает сердечно-сосудистая система. В это время повышается риск инфарктов и инсультов. Также достаточно часто возникает тахикардия, головная боль и бессонница. Большинство иметеозависимых людей отмечает во время магнитных бурь слабость и затуманенность сознания.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на самочувствие, в этот период необходимо более чутко отнестись к своему здоровью. Врачи рекомендуют несколько условий:

пить больше воды;

снизить потребление соли;

людям с низким давление принимать бодрящие напитки;

не употреблять алкоголь;

больше бывать на свежем воздухе;

снизить физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций;

спать не менее 8 часов в сутки.