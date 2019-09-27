Вестник Кавказа

Начинается сильная и продолжительная магнитная буря - ученые

Начинается сильная и продолжительная магнитная буря - ученые
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Землю накроет сильная магнитная буря. По оценкам ученых, она затянется на 2-4 суток и скажется на самочувствии даже здоровых людей. Когда случится пик магнитной бури?

Ученые предупреждают о начинающейся магнитной буре, она будет действовать несколько суток.

Ранее на Солнце произошел супервзрыв, его мощность достигла высшего балла, выброшенная энергия добралась до Земли - в ночь на пятницу стартовала магнитная буря. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ уточнили, что основное ядро бури доберется до Земли 4 октября, около 11.00-12.00 мск.

Буря продлится от двух до четырех суток, считают специалисты. Ожидается, что ее сила составит G3 - это сильная магнитная буря. Есть вероятность, около 8%, что буря будет высшего порядка - G5.

«Ожидающаяся буря будет иметь двойной профиль с двумя максимумами. Первый пик… около 11 часов по Москве, когда к Земле придет медленное плотное ядро, а второй — в ночь с 4 на 5 число. Такой временной график отражает структуру плазменного облака, которая, судя по всему, образована не одним, а двумя плотными сгустками, выброшенными вчера с Солнца»

– специалисты

Второй пик может поднять уровень бури до G4 так как случится в уже возмущенном поле. Ожидать этого стоит 5 октября.

Сильная буря может подарить жителям Земли несколько ярких полярных сияний - их можно будет наблюдать при благоприятных погодных условиях несколько ночей подряд.

Продолжительная магнитная буря скажется на самочувствии людей, недомогание может проявиться даже у тех, кто не страдает от метеочувствительности. Особенно буря может повлиять на пожилых граждан, людей с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает "Доктор Питер".

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