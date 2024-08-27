Чего ждать от солнечного затмения 2 октября 2024 года?

В начале октября планету ожидает очередное в этом году астрономическое событие - затмение Солнца. Каким будет октябрьское солнечное затмение, где его можно будет увидеть и каким окажется его влияние - рассказываем в этом материале.

Солнечное затмение в октябре

2 октября жители нескольких регионов планеты будут наблюдать второе за год солнечное затмение. Грядущее солнечное затмение будет кольцеобразным, начнется оно в 19:51 по московскому времени, будет продолжаться почти четыре часа и завершится в 23:39.

Что такое солнечное затмение: полное, кольцевое, частное и гибридное?

Солнечное затмение - это явление, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Луна, оказавшись между Солнцем и Землей, полностью или частично скрывает Солнце.

Если Солнце полностью спрятано за Луной, то такое затмение полное. В последний раз полное затмение Солнца наблюдалось 8 апреля этого года, видимое в России полное затмение произошло 10 июня 2021 года.

Если Луна не полностью закрывает Солнце (из-за своей максимальной удаленности от Земли), тогда происходит кольцевое или кольцеобразное солнечное затмение: вокруг диска Луны остается видимым огненное кольцо, образуемое силуэтом Солнца.

Если Луна закрывает только часть Солнца, такое затмение называется частным солнечным затмением.

Если характер затмения меняется с полного на кольцеобразный, то такое затмение называется гибридным.

Солнечные затмения происходят не менее двух раз в год. Максимальное количество всех затмений - полных, частных, кольцевых и гибридных - пять за год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Солнечное затмение и новолуние

Солнечное затмение всегда происходит на новолуние, и ближайшее из них не исключение: 2 октября 2024 года кроме солнечного затмения будет также и новолуние. Затмение Солнца происходит в момент новолуния, потому как только тогда Луна и Солнце находятся с одной стороны от Земли.

Где будет видно солнечное затмение 2 октября?

Кольцеобразное затмение Солнца, которое произойдет 2 октября, смогут увидеть жители Аргентины и Чили.

Частичные фазы затмения будут видны:

на южных островах Тихого океана

в Антарктиде

Бразилии

Парагвае

Уругвае

в Новой Зеландии

В России ближайшее солнечное затмение видно не будет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как солнечное затмение влияет на людей?

Хотя грядущее солнечное затмение будет видно далеко не везде на планете, по мнению астрологов, его влияние будет ощущаться на всех людей на Земле. Тем не менее с научной точки зрения влияние солнечного затмения на здоровье людей не доказано. Единственное, на что солнечное затмение может повлиять - это зрение, если наблюдать за ним без специальной солнцезащитной оптики.

Как в древности относились к солнечному затмению?

С самой древности астрономы умели предсказывать солнечные затмения, и многие цивилизации ожидали это астрономическое явление со страхом, поскольку не понимали, что происходит. Для них затмения Солнца были дурным знаком, указывающим на гнев богов. Однако не все опасались солнечных затмений. Жители острова Таити, например, верили, что Солнце и Луна в такие моменты соединяются, чтобы создать звезды.