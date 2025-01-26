Азербайджанский спортсмен признан лучшим дзюдоистом года

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров из Азербайджана признан лучшим дзюдоистом в мире по итогам прошлого года.
Представитель Азербайджана Хидаят Гейдаров получил звание "Лучший дзюдоист года". Гейдарова оценили эксперты Международной федерации дзюдо.
Отметим, что 2024 год стал триумфальным для Гейдарова. Дзюдоист завоевал олимпийское "золото", а также выиграл чемпионаты Европы и мира в весе до 73 кг.
Наставник Гейдарова Ричард Траутман также получил высокую оценку экспертов. Главный тренер азербайджанской сборной был признан лучшим тренером мужской команды.