Вестник Кавказа

Дзюдоисты из Азербайджана взяли 4 медали в Бельгии

Дзюдоисты из Азербайджана взяли 4 медали в Бельгии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские дзюдоисты в первый день турнира, который проходит в Бельгии, завоевали четыре медали. В том числе, в копилке команды уже одно золото.

На Открытом турнире по дзюдо в городе Визе в Бельгии стартовали состязания, азербайджанские дзюдоисты в первый день взяли четыре медали.

Спортсмены из Азербайджана заполучили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду.

Всего в соревнованиях приняли участие девять азербайджанских спортсменов. "Золото" завоевал Мурад Мурадлы в весовой категории до 60 кг, "серебро" Гадир Гусейнов в весовой категории до 73 кг и Имран Юсифов в категории свыше 100 кг, "бронзу" заполучил Ибрагим Алиев в весе до 73 кг.

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