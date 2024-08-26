Дзюдоисты из Азербайджана взяли 4 медали в Бельгии

Азербайджанские дзюдоисты в первый день турнира, который проходит в Бельгии, завоевали четыре медали. В том числе, в копилке команды уже одно золото.

На Открытом турнире по дзюдо в городе Визе в Бельгии стартовали состязания, азербайджанские дзюдоисты в первый день взяли четыре медали.

Спортсмены из Азербайджана заполучили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду.

Всего в соревнованиях приняли участие девять азербайджанских спортсменов. "Золото" завоевал Мурад Мурадлы в весовой категории до 60 кг, "серебро" Гадир Гусейнов в весовой категории до 73 кг и Имран Юсифов в категории свыше 100 кг, "бронзу" заполучил Ибрагим Алиев в весе до 73 кг.