Казахстанской альпинистке покорилась вершина Антарктиды

Альпинистка из Казахстана Жамиля Баширова покорила самую высокую точку массива Винсон в Антарктиде – среди ее побед уже числятся Эльбрус, Аконкагуа, пик Ленина в Киргизии, Лобуче в Непале и высочайшая вершина мира – Эверест в Гималаях.

Казахстанская альпинистка, уроженка Бескарагайского района Абайской области Казахстана Жамиля Баширова, покорила вершину Антарктиды – массив Винсон.

"Ее увлечение альпинизмом началось во время пандемии, когда она стала подниматься в горы вместе с опытным альпинистом Алексеем Криворучко, который семь раз покорял пик Ленина. Это хобби вдохновило ее на покорение высоких вершин. Позже она начала изучать основы альпинизма под руководством мастера спорта РК, инструктора первой категории по альпинизму Александра Софрыгина в казахстанском горном клубе "Q14 Mountain Club"

- акимат Абайской области

Всего три года понадобились девушке, чтобы достичь выдающихся успехов в столь нелегком деле покорения вершин – за ее плечами высшая точка Европы гора Эльбрус, самая высокая гора Южной Америки гора Аконкагуа, а пик Ленина в Киргизии покорился ей дважды. Только в минувшем 2024 году она поднялась на вершину горы Лобуче в Непале и на высочайшую вершину мира – Эверест (Джомолунгма) в Гималаях, передает Sputnik Казахстан.

И вот новое достижение - массив Винсон, самая высокая точка Антарктиды, достигающая 4897 метров над уровнем моря. Высота не самая выдающаяся, хотя с момента ее обнаружения в 1957 году ее покорили лишь чуть более тысячи альпинистов. А если учесть, что даже во время полярного дня, с ноября по январь, температура здесь колеблется от -40 до -70 градусов и дуют сильные ветра, остается лишь позавидовать мужеству хрупкой девушки.