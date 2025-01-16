Вестник Кавказа

Турпоток в Пятигорск превысил 2 млн человек

Парк цветник в Пятигорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году Пятигорск принял более 2 млн гостей, из них 1% - иностранцы. Часть туристов посетила курорт в рамках экскурсий.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поделится туристическими итогами 2024 года.

"В Пятигорске побывали свыше 2 млн человек, из них более 1,1 млн - в качестве туристов и 859,5 тыс - экскурсанты"

– градоначальник

По его словам, около 1% гостей прибыли из других стран - Беларуси, Армении, Грузии. Среди россиян отдых в Пятигорске чаще выбирают жители Москвы и Подмосковья, Кубани, Ростовской области.

"Гости потратили свыше 17,1 млрд рублей"

– мэр города

В 2024 году не только вырос турпоток на курорт, но и количество дней, которые отдыхающие проводят в Пятигорске.

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