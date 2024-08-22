Вестник Кавказа

Пятигорское мороженое получило благодарность от Путина

Палатка пятигорского мороженого
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Российский президент Владимир Путин выразил благодарность Пятигорскому хладокомбинату, на котором в том числе выпускается мороженое. Это первое предприятие на Северном Кавказе, где начали выпускать мороженое.

Сотрудники компании "Холод" (Пятигорск, Ставропольский край) получили благодарность президента РФ за успехи, рассказал мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Предприятие, которое производит знаменитое пятигорское мороженое, отмечено за вклад в развитие пищевой индустрии и высокие трудовые успехи"

– градоначальник

Глава города добавил, что на сегодняшний день предприятие "Холод", которое было создано на базе хладокомбината, занимает лидирующую позицию по всему Северному Кавказу в своей нише: компания выпускает мороженое, а также слоеное тесто и полуфабрикаты, известные далеко за пределами края. Эти продукты удостаивались различных наград, в том числе медалей на выставках и конкурсах. Есть у предприятия и диплом финалиста программы "100 лучших товаров России".

Ворошилов уточнил, что компания производит несколько десятков видов мороженого, причем большинство сортов были разработаны специалистами предприятия. При его создании используются только натуральные продукты.

Стоит отметить, что Пятигорский хладокомбинат – первое на Северном Кавказе предприятие по выпуску мороженого.

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