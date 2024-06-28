Собственное мороженое начал выпускать Невинномысск

Эскимо, щербет и пломбир в стаканчике будет производить молочный комбинат в Невинномысске. Важной новостью поделился министр экономического развития Ставрополья.

На Ставрополье появилось еще одно предприятие, выпускающее собственное мороженое: Казьминский молочный комбинат в Невинномысске запустил производство эскимо и щербета, вскоре ассортимент пополнит и пломбир в стаканчике.

«С сегодняшнего дня предприятие начало выпускать мороженое. Под маркой „Молочная легенда“ изготавливают эскимо и щербет. В ближайшее время на полках магазинов появится еще пломбир в стаканчике»

– сообщил министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин

В свою очередь, технологи предприятия отмечают, что производство мороженого строится по современным технологиям, начиная от тщательного отбора сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции. Сырье для мороженого выбирается с особой тщательностью, что позволяет обеспечить его высокое качество. Молоко и сливки, используемые производителем, проходят строгий контроль на всех этапах, начиная от фермерских хозяйств и заканчивая производственными мощностями.

Также отмечается, что новая линия мороженого включает эскимо и щербет, но в ближайшем будущем планируется расширение ассортимента, добавление пломбира в стаканчике. Это будет популярный выбор для любителей классического мороженого.

Запуск нового производства мороженого является значимым событием не только для самого комбината, но и для всей экономики региона. Так, появление новых рабочих мест поможет стабилизировать ситуацию на рынке труда: ожидается, что часть работников будет нанята прямо на комбинат, в то время как другие будут задействованы в смежных отраслях, таких как логистика и поставка сырья.