Что нужно знать о мороженом

Что ели до мороженого, кто изобрел вафельный стаканчик и где приготовили самое большое мороженое в мире - интересные факты о популярнейшем летнем продукте в нашем материале.

Снег и мед

Сегодня купить мороженое не составляет никакого труда: огромное разнообразие вкусов способно удовлетворить любого привереду, а самые преданные фанаты летнего лакомства даже делают домашнее мороженое, но все было совершенно иначе две тысячи лет назад. Китайцы, например, чтобы охладиться, ели, точнее пили, сладкий напиток из ледяного молока азиатского буйвола со вкусом камфоры - смолы лавра, растущего в Китае. Великий завоеватель Александр Македонский ел снег и лед с медом, а вот римский император Нерон предпочитал снег с фруктами и соками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первое мороженое в мире

Скорее всего (доподлинно неизвестно), первое мороженое в мире - это щербет. Персидский шарбат и турецкий щербет делали из самых разных цветов, в том числе роз и жасмина, а также фруктов с добавлением всевозможных специй. Охлаждали десерт с помощью реакции льда и соли. Примерно в то же время, в XIII веке в Индии появился кульфи - почти мороженное: смесь сгущеного молока, фисташек и шафрана, которую охлаждали с помощью льда и снега из Гималаев.

Иранское мороженое - это лапша

В Иране свое мороженое: фалуде. Рецепт фалуде появился еще во времена Персидской империи, много веков назад. Иранское традиционное мороженое представляет собой смесь полузамороженной вермишели с розовой водой и сиропом. Топпингом для такого мороженого служат сок лайма, шафран и ореховая крошка.

Самое странное мороженое в мире

Мороженое со множеством самых странных вкусов есть в Японии. В азиатской стране можно попробовать базиликовое, баклажановое и устричное мороженое, а также мороженое со вкусом угря, говяжьего языка, угля и индийского карри.

© Фото: Ильяс Геннед/ "Вестник Кавказа"

Вафельный рожок - случайное изобретение

Вафельный рожок, в котором особенно приятно есть мороженое, появился в начале XX века, благодаря случайности. На Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе продавец Эрнест Хамви родом из Дамаска продавал ближневосточную выпечку под названием залабия, которая чем-то напоминает мягкую вафлю. Когда у его соседа-торговца, который продавал мороженое, внезапно закончилась посуда для лакомства, Хамви придумал гениальное решение: он скрутил залабию в рожок, чтобы можно было в нее положить мороженое.

Самое большое мороженое в мире

Самое большое мороженое в мире, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса, было изготовлено норвежской фабрикой мороженного Hennig-Olsen Is AS в 2015 году в городе Кристиансанн. Высота вафельного рожка составила 3 метра 8 сантиметров, а вес - почти 96 килограммов, из которых 40 килограммов были джемом. После того как рекорд был зафиксирован, мороженое было доставлено вертолетом на Регату больших парусников в местный порт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где едят больше всего мороженого?

Больше всего мороженого едят в Новой Зеландии: каждый любитель летнего лакомства в стране съедает более 28 литров замороженного молочного продукта в год. На втором месте США с показателем в 21 литр на человека, а на третьем Австралия с 18 литрами в год.

Какое самое популярное мороженое в мире?

Ванильное мороженое считается самым популярным в мире. Придумали ванильное мороженое, конечно же, французы в середине XVIII века. Томас Джефферсон, будучи министром Америки во Франции, настолько полюбил ванильное мороженое, что даже записал его рецепт, который до сих пор хранится в Библиотеке Конгресса США.