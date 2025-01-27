Пожар на горе Кума в Сочи локализован

С сегодняшнего утра в Верхне-Сочинском лесничестве в Краснодарском крае полыхает пожар. Сейчас спасатели сумели локализовать возгорание на площади 11 га. Работы по полной ликвидации огня продолжаются.

Спасатели смогли локализовать возгорание на горе Кума в Верхне-Сочинском лесничестве в Сочи. К этому моменту огонь разросся до 11 га, рассказали в краснодарском МЧС.

"В 15:30 мск локализация. Вертолетом МЧС России совершено 22 сброса воды, по 5 тонн каждый"

- МЧС Краснодарского края

Тушение пожара продолжается. Угрозы для соседних населенных пунктов нет.

Напомним, что пожар в Сочи начался сегодня утром. Изначально площадь возгорания была всего 2 га. Власти города планируют полностью справиться с пламенем до конца дня. В его ликвидации участвуют около 80 огнеборцев, а также спецтехника, включая вертолеты.