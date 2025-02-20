Матвиенко посетит Азербайджан в середине марта – СМИ

Валентина Матвиенко совершит визит в Азербайджан. Приезд председателя Совфеда РФ запланирован на 16 марта.
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко прибудет в Азербайджан с визитом. Приезд госдеятеля запланирован на 16 марта, передают СМИ республики.
Сообщается, что Матвиенко проведет переговоры по развитию отношений между Москвой и Баку.
Ранее Валентина Матвиенко посетила Турцию с визитом, в ходе которого встретилась с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также российская делегация сенаторов встретилась с турецкими парламентариями, обсудив воплощение замыслов Анкары и Москвы в рамках сотрудничества двух государств.