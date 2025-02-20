Вестник Кавказа

Россияне стали лидерами по туризму в Азербайджане

Россияне стали лидерами по туризму в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане подвели туристические итоги года. За 2024 год страну посетили гости из многих стран, но наибольшее число туристов прибыло из России.

Россияне стали самыми многочисленными интуристами в Азербайджане в минувшем году, сообщили в Бюро по туризму республики. 

Сообщается, что рост турпотока из РФ составил 17%. На втором месте по числу туристов – Турция. Из Турции в Азербайджан прибыло на 13% больше путешественников, чем годом ранее. 

Наиболее значительно вырос турпоток из Индии. Число путешественников из Индии выросло более чем на 100%. Также на 93% вырос турпоток из Китая, что в туристическом бюро связывают с введением безвизового годичного режима для гостей из Поднебесной. 

Интересовались достопримечательностями Баку и в Центральной Азии. Так, рост турпотока из Узбекистана составил 17%. 

Отметим, что за прошлый год Азербайджан посетили около 2,6 млн интуристов.

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