В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей

Экс-руководитель компании, поставляющей электроэнергию, скрыл от налоговой доходы на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

В Карачаево-Черкесии рассматривается уголовное дело о сокрытии доходов на сумму более 850 млн рублей. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель энергокомпании "РСК", передает пресс-служба судов республики.

Следствие установили, что руководитель организации с 2017 года не выполнял обязательства перед налоговой службой РФ, хотя компания обладала ресурсами для выплат в бюджет страны.

Сообщается, что имущество компании было арестовано, фигурант находится под подпиской о невыезде.