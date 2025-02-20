Вестник Кавказа

В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей

В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-руководитель компании, поставляющей электроэнергию, скрыл от налоговой доходы на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

В Карачаево-Черкесии рассматривается уголовное дело о сокрытии доходов на сумму более 850 млн рублей.  На скамье подсудимых оказался экс-руководитель энергокомпании "РСК", передает пресс-служба судов республики. 

Следствие установили, что руководитель организации с 2017 года не выполнял обязательства перед налоговой службой РФ, хотя компания обладала ресурсами для выплат в бюджет страны. 

Сообщается, что имущество компании было арестовано, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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