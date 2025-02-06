Экстремистов из КЧР отправили за решетку

В КЧР вынесли приговор последователям экстремистской организации. Все арестованные получили от двух до трех лет колонии.

В Черкесске осудили 13 последователей запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщает пресс-служба объединенных судов КЧР.

В 2019 году двое жителей Теберды сформировали ячейку данной организации, в которую они привлекли еще 11 местных жителей.

Представители организации занимались изучением экстремистской литературы. В 2023 году они были пойманы силовиками. При обыске у них нашли оружие и боеприпасы.

Отмечается, что задержанные на суде признали свою вину. Глав ячейки приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима, рядовые члены получили от 2 до 3 лет.