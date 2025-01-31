Вестник Кавказа

Дагестанец примкнул к экстремистской организации

Дагестанец примкнул к экстремистской организации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана вступил в подразделение организации СССР. Мужчину осудили на три года условно с ограничением свободы на один год.

В Дагестане пресечена противоправная деятельность местного жителя, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

В ведомстве заявили, что мужчина из Махачкалы вступил в структурное подразделение объединения "Союз славянских сил Руси" (признана экстремистской и запрещена в России).

Помимо этого, житель пропагандировал идеологию ненависти к государственным органам, а также призывал граждан отказаться от исполнения правовых обязательств.

В доме задержанного нашли агитационные материалы, листовки, брошюры, а также документы, связанные с самой организацией, указали в ФСБ.

Суд в Махачкале признал мужчину виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, с ограничением свободы сроком на один год.

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