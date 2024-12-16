Гендиректор "Махачкалаводоканала" подозревается в подкупе

Правоохранители из Дагестана задержали руководителя махачкалинского водоканала по подозрению в подкупе.
Глава компании "Махачкалаводоканал" стал подозреваемым по уголовному делу о коммерческом подкупе, передали в пресс-службе управления СК РФ по Дагестану.
Согласно версии следствия, чиновник потребовал более 2 млн рублей от управляющей компании за процедуру подключения жилого дома к системе городского водоснабжения.
Директор компании, предоставляющей услуги ЖКХ, смог заплатить только 700 тыс рублей, так как больше средств у компании не оказалось. Глава водоканала одобрил подключение части квартир.
Сообщается, что подозреваемому должны избрать меру пресечения.