Вестник Кавказа

Гендиректор "Махачкалаводоканала" подозревается в подкупе

Гендиректор "Махачкалаводоканала" подозревается в подкупе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители из Дагестана задержали руководителя махачкалинского водоканала по подозрению в подкупе.

Глава компании "Махачкалаводоканал" стал подозреваемым по уголовному делу о коммерческом подкупе, передали в пресс-службе управления СК РФ по Дагестану.  

Согласно версии следствия, чиновник потребовал более 2 млн рублей от управляющей компании за процедуру подключения жилого дома к системе городского водоснабжения. 

Директор компании, предоставляющей услуги ЖКХ, смог заплатить только 700 тыс рублей, так как больше средств у компании не оказалось. Глава водоканала одобрил подключение части квартир. 

Сообщается, что подозреваемому должны избрать меру пресечения.

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