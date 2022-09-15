Вестник Кавказа

Nordwind возобновит рейс Махачкала-Пермь в мае

Nordwind возобновит рейс Махачкала-Пермь в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 мая авиакомпания Nordwind снова начнет летать между дагестанской столицей и Пермью. Самолеты будут отправляться 2 раза в неделю.

Российская авиакомпания Nordwind возобновит полеты между Махачкалой и Пермью в весенне-летний период, согласно информации на сайте авиаперевозчика.

Самолеты начнут летать с 1 мая 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Из Махачкалы они будут вылетать в 00:05 (по мск) и прибывать в Пермь в 5:05 по местному времени. Вылет обратно намечен на 15:15, в дагестанскую столицу он приземлится в 16:15. Разница во времени между городами составляет 2 часа.

Время в полете Махачкала-Пермь – около 3 часов.

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