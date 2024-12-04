Зимой Самару и Махачкалу объединит авиарейс

Запущен регулярный авиарейс между Махачкалой и Самарой. Он будет функционировать в осенне-зимний период. Самолеты будут вылетать по понедельникам и пятницам.

Российский авиаперевозчик Red Wings запустил регулярные авиарейсы, которые соединят Махачкалу и Самару, пишет пресс-служба дагестанского аэропорта.

Обслуживать пассажиров будут лайнеры Sukhoi Superjet 100. Самолеты будут курсировать между городами по пятницам и понедельникам.

Стоит добавить, что авиакомпания вводит рейс из Махачкалы в Самару в осенне-зимний период.